"الماجدية" تطور مشروعا في غرناطة الرياض مقابل 211 مليون ريال

وقعت شركة دار الماجد العقارية، اتفاقية مع صندوق جدوى المنزل العقاري، يتم بموجبها تعيين "الماجدية" مطورا حصريا للمشروع العقاري المملوك للصندوق في الرياض، مقابل 211.6 مليون ريال.

"الماجدية" أوضحت عبر بيان في "تداول" اليوم الأربعاء، أن المشروع الذي سيتم وفق نموذج التكلفة الفعلية مضافا إليها مقابل للتطوير، يهدف إلى تنفيذ وإدارة أرض مملوكة لـ "جدوى المنزل" في حي غرناطة على مساحة 27 ألف متر مربع، بإنشاء مشروع يضم شقق سكنية يتم بيعها وفقا لأحكام نظام البيع على الخارطة (وافي).

الشركة بينت أن المشروع يأتي ضمن استراتيجيتها للتوسع في تطوير المشاريع السكنية والتجارية النوعية في الرياض، بما يعزز حضورها في قطاع التطوير العقاري ويدعم مساهمتها بتوفير منتجات عقارية ذات جودة تلبي احتياجات السوق.

"الماجدية" توقعت أن يكون للمشروع الممتد إلى 24 شهرا ميلاديا، أثر إيجابي على نتائجها اعتبارا من تاريخ بدء تنفيذه، مع ظهور الأثر المالي تدريجيا وفقا لنسب الإنجاز.

أشارت إلى أن عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي المكلف عبد السلام الماجد لديه عضوية في مجلس إدارة "جدوى المنزل"، ممثلا عن "الماجدية" التي تملك 10% من وحدات الصندوق، وتعد هذه مصلحة غير مباشرة وفق الأنظمة ذات الصلة.

أرباح "دار الماجد" كانت قد تراجعت بأكثر من 62% خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 38.6 مليون ريال، جراء انخفاض الربح التشغيلي، نتيجة تسجيل مكاسب غير متكررة من إعادة تقييم العقارات الاستثمارية خلال الربع الأول من العام السابق البالغة 55.9 مليون ريال.

فيما تراجعت الإيرادات الفصلية أيضا 22.5% إلى 208.2 مليون ريال، حيث بسبب وجود بعض التحديات العقارية حاليا، إضافة إلى عدم بيع أراضي لحين استقرار السوق، وأخيرا الاعتراف بالإيراد من البيع على الخارطة بناء على نسب الإنجاز.

"الماجدية" التي تأسست في 2014، تعمل في التطوير العقاري وبيع الأراضي والوحدات السكنية وتأجيرها، حيث تصل قيمتها السوقية اليوم إلى 2.5 مليار ريال وتمتلك فيها شركة دار الماجد القابضة الحصة الأكبر من رأس المال البالغة 40%.