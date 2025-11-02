الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأربعاء, 5 نوفمبر 2025 | 14 جُمَادَى الْأُولَى 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين9.84
(-4.37%) -0.45
مجموعة تداول السعودية القابضة193.1
(-2.96%) -5.90
الشركة التعاونية للتأمين130.8
(0.15%) 0.20
شركة الخدمات التجارية العربية114.5
(-4.02%) -4.80
شركة دراية المالية5.5
(-0.72%) -0.04
شركة اليمامة للحديد والصلب35.4
(-1.39%) -0.50
البنك العربي الوطني23.49
(-2.61%) -0.63
شركة موبي الصناعية12.12
(6.13%) 0.70
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة34.34
(-2.44%) -0.86
شركة إتحاد مصانع الأسلاك23.72
(-1.98%) -0.48
بنك البلاد28.52
(-1.86%) -0.54
شركة أملاك العالمية للتمويل12.9
(-2.42%) -0.32
شركة المنجم للأغذية54.3
(-1.54%) -0.85
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.99
(-0.08%) -0.01
الشركة السعودية للصناعات الأساسية58.3
(-0.77%) -0.45
شركة سابك للمغذيات الزراعية120.1
(-1.96%) -2.40
شركة الحمادي القابضة32.5
(-2.11%) -0.70
شركة الوطنية للتأمين14.15
(-1.74%) -0.25
أرامكو السعودية25.6
(-0.62%) -0.16
شركة الأميانت العربية السعودية19.09
(-1.34%) -0.26
البنك الأهلي السعودي39.4
(-1.10%) -0.44
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات32
(-1.11%) -0.36
العقارات

أظهر تقرير جديد لشركة الاستشارات العقارية العالمية "جيه إل إل" (JLL) أن سوق العقارات التجارية، التي كانت تاريخيا بطيئة في تبني التقنيات الحديثة، تشهد تسارعا ملحوظا في اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع انتقال الشركات من مرحلة التجارب الأولية إلى تطبيقات أكثر استهدافًا تهدف إلى تعزيز القيمة وتحقيق النمو، وفقا لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.

وشمل الاستطلاع أكثر من 1500 من كبار صانعي القرار في مجالات الاستثمار وإدارة العقارات من مختلف القطاعات، حيث أشار إلى أن المؤسسات باتت تعد الذكاء الاصطناعي أولوية في ميزانياتها التقنية، ولم تعد تقتصر على استخدامه لتحسين الكفاءة التشغيلية، بل تتجه نحو ربطه بأهداف الإيرادات والتوسع.

وبحسب التقرير، فإن 88% من المستثمرين والمُلّاك بدأوا بالفعل بتنفيذ مشاريع تجريبية في الذكاء الاصطناعي، بمتوسط 5 حالات استخدام لكل شركة، فيما تجاوزت نسبة الشركات المستأجرة التي تُجري تجارب مماثلة 90%، مقارنة بـ 5% فقط قبل عامين.

ورغم الانتشار السريع، لا تزال النتائج محدودة؛ إذ ذكر 5% فقط من المشاركين أنهم حققوا أهدافهم الكاملة، بينما أشار نحو نصفهم إلى تحقيق هدفين أو 3 فقط.

وقالت ياو مورين، الرئيسة التنفيذية للتقنية في JLL، إن السبب يعود إلى تغيّر طبيعة الأهداف:

"الشركات لم تعد تكتفي بجعل العمليات أسرع، بل أصبحت تربط الذكاء الاصطناعي بالنمو والإيرادات. هذا يتطلب إعادة التفكير في نموذج العمل وطريقة التنظيم لتحقيق المكاسب الحقيقية".

ورغم التحديات الاقتصادية، يواصل المستثمرون زيادة إنفاقهم على الذكاء الاصطناعي، حيث أفاد أكثر من نصفهم بأن ميزانياتهم التقنية ارتفعت خلال العامين الماضيين، مع تركيز الإنفاق على الاستشارات الاستراتيجية والتأمين السيبراني وتطوير البنية التحتية للبيانات.

وأضافت مورين أن المفاجئ في نتائج الاستطلاع هو أن الشركات لا تكتفي بالتطبيقات البسيطة منخفضة المخاطر، بل بدأت تستخدم الذكاء الاصطناعي في حلول أكثر تعقيدًا تمسّ جوهر الأعمال وتُسهم في تعزيز الميزة التنافسية.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية