الضحيك في "متر مربع": لا أستبعد عودة أسعار شمال الرياض إلى 2500 ريال للمتر

من المتوقع دخول السوق العقارية في الرياض مرحلة تراجع سعري مدفوعة بزيادة المعروض وتنظيمات الأراضي البيضاء، بحسب الرئيس التنفيذي لشركة عنان بندر الضحيك، الذي أشار إلى أن الأسعار في بعض المناطق بدأت فعليًا بالانخفاض بنسب تصل إلى 30–40%.

جاء ذلك خلال حوار في بودكاست «متر مربع» الذي تقدمه «الشرق مع بلومبرغ» بالشراكة مع صحيفة «الاقتصادية».

وأوضح الضحيك أن الطلب على العقار موجود، ولكن الذي تغير هو فكر المشتري الذي يرغب اليوم في مساحات من 100- 150 متر مربع وهو ما تحتاجه أغلب الفئات العمرية وهو الطلب بقوة لمن رواتبهم الشهرية من 15- 25 ألف ريال .

و ذكر أن نحو 200 إلى 250 مليون متر مربع من الأراضي داخل الرياض خاضعة حالياً للرسوم، ما سيدفع ملاكها إلى التطوير أو البيع خلال السنوات المقبلة، مضيفاً: «كلما زاد العرض وافق الطلب ونزل السعر».

الطلب يتحول إلى الوحدات الصغيرة

أشار الضحيك إلى تحول واضح في هيكل الطلب السكني في الرياض نحو الوحدات بين 100 و150 متراً، مدفوعاً بتركيبة سكانية شابة، حيث يشكل الشباب نحو 60–65% من سكان المدينة، موضحاً أن «الطلب القادم وبقوة على هذه المساحات».

مشكلة السوق في التطوير وليست الأراضي

أكد أن السوق العقارية لا تعاني نقصاً في الأراضي بقدر ما تعاني ضعف تطويرها، قائلاً: «ما عندنا مشكلة في الأراضي… عندنا مشكلة في تطوير الأراضي».

وذكر أن رسوم الأراضي البيضاء ستدفع الملاك إلى التطوير أو البيع، ما يزيد المعروض.

تراجع أسعار شمال الرياض

لفت إلى أن سعر المتر في بعض أحياء شمال الرياض تراجع من نحو 7000 ريال سابقاً إلى قرابة 4500 ريال حالياً في بعض الصفقات، مشيراً إلى أن المطورين أصبحوا أكثر تحفظاً في شراء الأراضي مرتفعة السعر.

وقال "عودة أسعار أحياء شمال الرياض في 2019 عادلة بسعر 2500 ريال للمتر المربع ومحتمل عودتها من جديد ".

اتجاه السوق نحو المنتج السكني الجاهز

أشار الضحيك إلى أن نموذج شراء الأرض والبناء الذاتي تراجع لصالح شراء الوحدات المطورة، نتيجة تغير التمويل المصرفي وتفضيل البنوك تمويل الوحدات الجاهزة، موضحاً أن السوق يتجه نحو «شراء المنتج السكني من المطور».

المعروض القادم سيضغط الأسعار

توقع الضحيك أن يؤدي دخول معروض كبير من الأراضي والوحدات خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى إعادة التوازن بين العرض والطلب، ما يعزز تصحيح الأسعار في السوق العقارية في الرياض .