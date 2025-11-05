يشارك صندوق التنمية العقارية في معرض سيتي سكيب العالمي، الذي تستضيفه العاصمة الرياض خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر الجاري، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة، وعددٍ من كبرى الشركات والمطورين العقاريين محليًا ودوليًا، بوصفه أحد أبرز المعارض العالمية المتخصصة في استعراض الحلول العقارية والتمويلية وتبادل الخبرات.

وأوضح الصندوق العقاري أن مشاركته في المعرض، تأتي في إطار جهوده لتعزيز دوره بوصفه أحد الممكنين الرئيسيين لتملك المساكن، من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة، تسهّل على الأسر السعودية الحصول على الخيارات السكنية المناسبة لقدراتها واحتياجاتها، مؤكدًا أن المعرض يمثل فرصة للتعريف بخدمات الصندوق ومنتجاته، أمام شريحة واسعة من الزوار والمستثمرين والمهتمين بالقطاع العقاري.

أسعار تنافسية

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية في إطار توسيع الشراكات الإستراتيجية وتنويع الخيارات التمويلية وقع في وقت سابق اتفاقية ثلاثية مع (NHC) والبنك الأهلي السعودي لتمكين المستفيدين من التملك في مشاريع سكنيًة تحت الإنشاء موزعة على مختلف مناطق لاسعودية بخيارات متنوعة، وبأسعار تنافسية تبدأ من 1499 ريالًا شهريًا، كما يتح هذا التعاون تقديم عرض تمويلي تنافسي بهامش ربح منخفض يصل إلى 2.99%.

وبيّن أن جناح الصندوق العقاري في المعرض سيستعرض باقة من المنتجات التمويلية والخدمات الاستشارية بالشراكة مع البنوك وشركات التمويل، في منظومة عمل موحدة ترفع كفاءة الخدمات وتسهم في تسريع وتيرة التملك السكني، مشيرًا إلى أن هذه الشراكات تتيح للمستفيدين توسيع قاعدة الخيارات التمويلية، والمقارنة بين العروض لاختيار الأنسب منها.

وأضاف أن الجناح سيوفر للزوار فرصة الاطلاع على البرامج الإرشادية والتوعوية التي يقدمها الصندوق، بما في ذلك الأدلة الإرشادية وقصص نجاح المستفيدين وتجاربهم، التي تسهم في رفع الوعي المالي والسكني لدى الأسر، وتمكّنها من اتخاذ قرارات مدروسة مبنية على المعرفة والاطمئنان، فضلًا عن تقديم الاستشارات المباشرة، عبر ممثلي المستشار العقاري للإجابة عن استفسارات الزوار.

وأكد الصندوق أن مشاركته في هذا الحدث العقاري العالمي، تأتي امتدادًا لجهوده في دعم الاستقرار السكني، وتعزيز الشراكة مع القطاعين العقاري والمالي، مشيرًا إلى أن جناحه في المعرض سيكون منصة تفاعلية رئيسية للتواصل المباشر مع الجمهور، واستعراض أحدث الحلول والبرامج التي يقدمها؛ لتحقيق تطلعات المواطنين نحو التملك السكني المستدام، في إطار سعيه المستمر إلى تحسين تجربة المستفيد، وتطوير منظومة التمويل العقاري في المملكة.