السعدون في "متر مربع" : الصناديق العقارية تركت التطوير بحثا عن مكاسب في بيع الأراضي

أصبحت الحاجة ملحة للتعاون بين ملاك الأراضي والمطورين العقاريين، وتنازلهم عن جزء من الأرباح مقابل البيع بأسعار مناسبة وبالتالي يستفيد الجميع وتستمر دورة العمل حتى الوصول للمستفيد الأخير وبأسعار معقولة.

هذا ما أكده الدكتور بندر السعدون نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الخليجية العقارية القابضة خلال حديثه في بودكاست «متر مربع» الذي تقدمه «الشرق مع بلومبرغ» بالشراكة مع صحيفة «الاقتصادية»، مشيرا إلى أن هناك انخفاض في أسعار الأراضي الخام في الرياض وصل إلى قرابة 70%.

وقال "هناك أراض خام كان المتر فيها يباع بـ2500 ريال وتراجعت إلى 1100 ريال ونفذ البيع بهذا السعر، مثلما نفذ على أراض خام كان سعر المتر فيها 1500 ريال وبيعت بـ700 ريال".

وأضاف السعدون أن الصناديق العقارية كانت تملك سيولة كبيرة، لو وجهتها للعمل في التطوير العقاري لأسهمت بشكل كبير في ضخ معروض سكني يسهم في حل جزء من مشكلة السكن، لكنها اتجهت للمضاربات بالأراضي التي تضاعفت أسعارها خلال سنوات قليلة بنسب وصلت إلى 400% حيث وجدت الربح في الأراضي التي اشترت مترها بـ1000 ريال ووصلت أسعارها إلى 4000 ريال يعني مكاسبها كبيرة جدا جعلت الصناديق تترك التطوير العقاري ما أثر في السوق سلبا.

وذكر أنه يوجد في الرياض مليوني وحدة سكنية منها 10% شاغرة يعني 200 ألف وحدة سكنية شاغرة في العاصمة، وهذه ستواجه اليوم رسوم العقارات الشاغرة ما يعني فك اكتنازها.

وتوقع السعدون انخفاض العقار واختفاء اكتناز العقارات بغرض رفع أسعارها، مشيرا إلى أن الفترة السابقة من 2020 إلى 2025 شاهدنا ارتفاعا في الإيجارات للشقة نفسها والعمارة نفسها والحي نفسه والتي كانت تؤجر بـ20 ألف ريال الآن وصلت إلى 40 و50 ألف ريال سنويا وهذا ارتفاع كبير جدا أثر في كثير من السكان.

وأشار إلى أنه في المقابل في المنطقة الشرقية وجدت على سبيل المثال أراض وقريبة من البحر تباع بأسعار معقولة، بينما أسعار الرياض ارتفعت جدا وتسببت بضرر للمطورين فكلما ارتفعت تكلفة الأرض قلت عوائده، والعقار سلعة إستراتيجية صعب جدا أن ترتفع بشكل قوي.

ولفت إلى التدخلات الكبيرة والإيجابية من قبل وزارة الإسكان والبلديات والهيئة العامة للعقار لمتابعة تنفيذ قرارات التوازن ورفع تقارير دورية تسهم في ضبط السوق وإحلال التوازن السعري المطلوب.

وذكر أن إنشاء 125 جسرا في الرياض سيتم بناؤها حتى 2030، سيغير خريطة العاصمة السعودية بشكل كبير في ظل وجود طرق جديدة وتطوير عقاري قوي وقدرة على جذب السياح.