الأجانب يستحوذون على 40 % من استثمارات "دار الأركان" و"دار جلوبال" الجديدة

يشكل المستثمرون الأجانب في المشاريع الجديدة لـ"دار الأركان" و"دار جلوبال" في جدة 40% من حجم الاستثمارات، وعلى نحو موازٍ في العاصمة الرياض، حقق مشروع "قصور الدرعية" مبيعات استباقية قياسية بلغت 45% من إجمالي المشروع، رغم أنه ما زال في مراحل التطوير والإنشاء، وحدد موعد تسليمه النهائي في ديسمبر 2032، بحسب ما أكدته إدارة الشركتين لـ"الاقتصادية".

وأعلنت الشركتان طرح مجموعة من المشاريع السكنية والتجارية الفاخرة في الرياض وجدة، ضمن خطط تستهدف تعزيز الاستثمار العقاري واستقطاب العملاء، في وقت تشهد فيه السوق العقارية السعودية اهتماما متزايدا من المستثمرين الدوليين والخليجيين.

شركة دار جلوبال هي الذراع الاستثمارية والتطويرية الدولية لشركة دار الأركان للتطوير العقاري، وتعمل "دار جلوبال" كشركة زميلة ومدرجة في بورصة لندن.

شملت المشاريع "قصور الدرعية" التي تنقسم إلى فئتين الأولى "ترامب بلازا" وهي قصور مشطبة بالكامل بمساحات تبدأ من 1200 متر مربع وتصل إلى أكثر من 6000 متر مربع، بأسعار تبدأ من 25 مليون ريال وتصل إلى 144 مليون ريال، فيما تبدأ أسعار مشروع "ريانا" من 18 مليون ريال.

وأكدت الشركتان أن مشروع "ريانا" يستهدف شريحة الراغبين في بناء مساكن بتصاميم خاصة ضمن مجتمع فاخر في الدرعية، مع خطط لتسليم المشروع في ديسمبر 2032، بالتزامن مع التطورات التي تشهدها المنطقة والمشاريع الكبرى المحيطة بها.

وفي جدة، كشفت الشركتان عن مشروع “أمايا” الذي يضم أراضٍ تجارية مطورة على طريق الملك عبدالعزيز مباشرة، بالقرب من مشاريع بارزة مثل "ترمب تاور"، و"ترمب بلازا"، و"رد سي مول"، و"سيتي ووك"، إضافة إلى قربه من حلبة الفورمولا 1، في خطوة تستهدف الاستفادة من النمو السياحي والتجاري الذي تشهده المدينة.

وأكدت إدارة الشركتين أن الموقع الإستراتيجي لمدينة جدة يسهم في زيادة جاذبية الاستثمار العقاري، بالتزامن مع الاستقرار الذي تشهده المملكة مقارنة بالمتغيرات الإقليمية، ما يعزز مكانة السوق السعودية كوجهة للاستثمارات العقارية طويلة الأجل.