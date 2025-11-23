سجل الرقم القياسي لتكاليف البناء في السعودية ارتفاعًا نسبته 1% خلال أكتوبر 2025 مقارنةً بنظيره من العام الماضي، حيث يعزى ذلك إلى زيادة تكاليف القطاع السكني 1% والقطاع غير السكني 0.9%، وفقا للهيئة العامة للإحصاء اليوم.

على أساس شهري، سجلت تكاليف البناء في القطاع السكني استقرارًا في الأسعار لشهر أكتوبر 2025 مقارنة بشهر سبتمبر 2025، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى استقرار تكاليف القطاع السكني وتكاليف القطاع غير السكني على أساس شهري حيث لم يسجلا أي تغير نسبي يُذكر.

ما هي سنة الأساس للرقم القياسي لتكاليف البناء؟

الرقم القياسي لتكاليف البناء (CCI)، يعكس تحركات الأسعار لمدخلات البناء عبر 51 بندًا من السلع والخدمات، يتم جمع أسعارها بشكل شهري من مختلف مناطق السعودية وحُددت سنة 2023 كسنة أساس، والذي بدأت الهيئة إطلاقه منذ منتصف هذا العام وذلك ضمن تطوير منتجات إحصائية للقطاعات الحيوية، وتوفير مرجعية موثوقة وفعّالة وتقديرات دقيقة استنادًا إلى تحليل شامل لتكاليف المواد الأساسية، وتكاليف العمالة، وتكاليف استئجار المعدات والآلات، وتكاليف الطاقة، للقطاع السكني والقطاع غير السكني، لدعم قرارات المقاولين والمطورين العقاريين والجهات ذات العلاقة، والمساهمة في رسم خارطة طريق واضحة للمشاريع الإنشائية السكنية وغير السكنية في قطاع البناء والتشييد.