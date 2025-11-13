الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

سجّل الطلب على الرهون العقارية في الولايات المتحدة ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأسبوع الماضي، في إشارة إلى نشاط متجدد في سوق الإسكان رغم استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، وفقا لشبكة "سي إن بي سي"

ووفقاً لبيانات رابطة المصرفيين للرهن العقاري (MBA)، ارتفعت طلبات الحصول على قروض لشراء المنازل بنسبة 6 % الأسبوع الماضي، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ سبتمبر، فيما جاءت أعلى بنسبة 31 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

فائدة القروض الطويلة ترتفع مجدداً

جاءت هذه الزيادة في الطلب على الرغم من ارتفاع متوسط سعر الفائدة على القروض العقارية الثابتة لمدة 30 عاماً ذات الرصيد المطابق — البالغ 806.500 دولار أو أقل — إلى 6.34 % مقارنة بـ 6.31 % في الأسبوع السابق، مع ارتفاع النقاط إلى 0.62 من 0.58، بما يشمل رسوم الإصدار للقروض التي تتطلب دفعة مقدّمة بنسبة 20 %. ولا تزال هذه المعدلات أقل بنحو 52 نقطة أساس عن مستوياتها في مثل هذا الوقت من العام الماضي.

نشاط ملحوظ في القروض المدعومة

قال جويل كان، نائب رئيس قسم التحليل الاقتصادي في الرابطة: إن "طلبات الشراء على القروض التقليدية وتلك المدعومة من إدارة الإسكان الفدرالية (FHA) وشؤون المحاربين القدامى (VA) ارتفعت مع استمرار المشترين في البحث عن الفرص في الأسواق التي زاد فيها المعروض وتباطأ نمو الأسعار".

وأضاف: "استناداً إلى المؤشر غير المعدّل للشراء، يمثل الأسبوع الماضي أقوى بداية لنوفمبر منذ عام 2022".

تراجع محدود في إعادة التمويل

أما طلبات إعادة التمويل، التي شهدت نشاطاً قوياً في الأسابيع الماضية، فقد تراجعت بنسبة 3% خلال الأسبوع، لكنها لا تزال أعلى بنسبة 147% مقارنة بالعام الماضي، مدعومة بانخفاض المعدلات طويلة الأجل.

وأشار كان إلى أن "ارتفاع أسعار الفائدة كبح بعض أنشطة إعادة التمويل، حيث تراجعت طلبات القروض التقليدية وقروض المحاربين القدامى، بينما انخفض متوسط حجم القرض إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهر".

الأنظار تتجه إلى تطورات الإغلاق الحكومي

تشير التوقعات إلى استقرار معدلات الرهن العقاري في الأيام القليلة المقبلة، خصوصاً في ظل إغلاق سوق السندات الأمريكية بمناسبة يوم المحاربين القدامى.

ويراقب المستثمرون عن كثب تطورات مفاوضات إنهاء الإغلاق الحكومي، إذ قد يؤدي التوصل إلى اتفاق خلال هذا الأسبوع إلى تحركات أكبر في أسواق الفائدة والسندات.