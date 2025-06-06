ارتفاع إيجارات عقارات لندن وسط زيادة الطلب من الخليج

ارتفعت الإيجارات في أغلى أحياء لندن خلال مارس، مدفوعةً بزيادة الطلب قصير الأجل من العائلات القادمة من الشرق الأوسط، ما عزز تأثير اللوائح التنظيمية المرتقبة على جانب المعروض.

تراجع عدد العقارات المعروضة للإيجار خلال الربع الأول في المناطق المركزية والخارجية الفاخرة بلندن بنسبة 8% مقارنة بالعام السابق، بحسب بيانات "رايتموف" (Rightmove) التي جمعتها شركة الوساطة العقارية "نايت فرانك" (Knight Frank)، في وقت ارتفع فيه عدد المستأجرين المحتملين الجدد بنسبة 7%.

في المقابل، صعدت الإيجارات في وسط لندن الفاخر، الذي يشمل الأحياء باهظة التكلفة مثل كنسينغتون وويستمنستر، بنسبة 1.2% خلال العام المنتهي في مارس، بينما سجلت المناطق الخارجية الفاخرة، التي تضم أحياء مثل باترسي وهامبستيد، زيادة بلغت 2.8%.

عقارات لندن تواجه نقصاً في المعروض

كان المعروض من العقارات يتراجع بالفعل قبل دخول قانون حقوق المستأجرين حيز التنفيذ هذا الشهر، وهو ما سيصعب على الملاك إخلاء المستأجرين. كما تسهم زيادة تكاليف الرهن العقاري، المرتبطة بارتفاع توقعات التضخم على خلفية حرب إيران، إلى جانب تصاعد الاستفسارات من عائلات تسعى للعودة إلى لندن من الشرق الأوسط بسبب النزاع، في تعميق الاختلال، بحسب "نايت فرانك".

فقد قال ديفيد مومبي، رئيس قسم تأجير العقارات في وسط لندن الفاخر لدى "نايت فرانك": "لاحظنا تدفقاً ملحوظاً في الاستفسارات من الشرق الأوسط لأشخاص يبحثون عن عقود إيجار قصيرة الأجل لا تتجاوز ستة أشهر". وأضاف: "هؤلاء غالباً ما يكونون من مواطني بريطانيا أو أوروبا أو أميركا الشمالية، انتقلت عائلاتهم مؤخراً إلى الشرق الأوسط، لكنها تمتلك بالفعل شبكة علاقات في لندن".

في أعقاب إعلان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، بدأ بعض العاملين الاستعداد للعودة إلى الخليج، في حين يفضل آخرون التريث لمراقبة مدى صمود الهدنة.