اتفاقية ثنائية لتعزيز البنية التحتية لمنشآت التعليم في مجتمع "وارفة"

وقعت مجموعة روشن التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية مع شركة تطوير للمباني الذراع المنفذة لمشروعات وزارة التعليم، لتطوير وتنفيذ المشاريع التعليمية داخل مجتمعات مجموعة روشن، استمرارا للشراكة الإستراتيجية القائمة بين الطرفين.

بموجب الاتفاقية ستعمل مجموعة روشن على التصميم والبناء والإشراف على منشأة تعليمية عامة داخل مجتمع "وارفة" السكني في شرق الرياض، فيما تتولى "تطوير" للمباني إدارة وتنفيذ المشروع بكامل مراحله وبإشراف "مجموعة روشن".

ستسهم المنشأة الجديدة في خدمة سكان مجتمع "وارفة"، بتوفير بيئة تعليمية حديثة تشمل الروضة والصفوف الأولية، بسعة 500 طالب وطالبة، كما تم اختيار موقع المدرسة بحيث تضمن سهولة الوصول إليها عبر مسارات المشاة بسلامة.

الأصول التعليمية تمثل إحدى المحاور الرئيسية في إستراتيجية التطوير لدى "روشن"، ضمن نهجها القائم على تطوير مجتمعات حيوية ومتكاملة تتمحور حول الإنسان، وقد أثمرت شراكتها مع "تطوير" بتنفيذ 43 مشروعا للمدارس في الرياض وجدة ضمن مجتمعات روشن، آخرها "وارفة"، بـ 600 مليون ريال وبتمويل مباشر من المجموعة.

يعكس هذا التعاون الثقة المتبادلة بين الطرفين وقدرتهما على تنفيذ مشاريع تعليمية نوعية بكفاءة عالية وخلال مدد زمنية استثنائية، بما يسهم في توفير مرافق تعليمية حديثة تدعم نمط الحياة للسكان، وتنسجم مع مستهدفات رؤية 2030 في تطوير المجتمعات المتكاملة والارتقاء بجودة الحياة.