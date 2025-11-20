أطلقت شركة «إنمار» للاستثمار والتطوير العقاري برنامجها الاستراتيجي الرائد «حلول إنمار» خلال مشاركتها في معرض "سيتي سكيب العالمي" بالرياض 2025.

يُعد هذا البرنامج مبادرة نوعية تهدف إلى تحفيز تطوير واستثمار الأراضي البيضاء في المملكة العربية السعودية، استجابةً للتطورات التنظيمية في القطاع العقاري، ولا سيما نظام رسوم الأراضي البيضاء المُعدَّل، الذي فرض رسومًا سنوية على الأراضي غير المطوّرة داخل النطاقات العمرانية، مما عزّز الدافع المالي لاستثمار تلك الأصول وتحويلها إلى مشاريع ذات قيمة.

يستهدف برنامج «حلول إنمار» مالكي الأراضي البيضاء من أفراد وشركات، بهدف تمكينهم من تحويل الأراضي الخام، سواء كانت سكنية، تجارية، لوجستية، صناعية، أو تعليمية، إلى مشاريع تنموية مستدامة ذات جدوى اقتصادية.

يعتمد البرنامج على نموذج شراكات متكامل يجمع بين مالك الأرض وشركة «إنمار» كمطوّر رئيسي، بدعم من مؤسسات مالية رائدة ومشغلين متخصصين في قطاعات متنوعة مثل الضيافة، التعليم، والتجزئة، لضمان تحقيق أعلى العوائد الاستثمارية وتقديم حلول تطويرية فعّالة.

شهد المعرض الإعلان عن هذه المبادرة باعتبارها أحد المحاور الرئيسية التي تسهم في تعزيز التنمية العمرانية وتفعيل الأصول العقارية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وخلال المعرض وقّعت شركة «إنمار» للاستثمار والتطوير العقاري اتفاقيات تعاون مع نخبة من أبرز الكيانات المالية والهندسية الرائدة، بهدف تعزيز منظومة الشراكات الداعمة لبرنامج «حلول إنمار». وقد شملت هذه الاتفاقيات في القطاع المالي كلًّا من: البنك العربي الوطني، شركة بلوم إنفست، شركة وثيق المالية، شركة فرصة المالية، وشركة رصانة المالية. كما امتد نطاق التعاون ليشمل عددًا من المكاتب الهندسية المرموقة، من بينها: شركة خطيب وعلمي، مكتب مشاري الراشد للهندسة المعمارية، شركة فهد المرزوقي للاستشارات الهندسية، وشركة كلير للاستشارات الهندسية.

ويأتي ذلك امتدادًا لمسار الشراكات الاستراتيجية التي عقدتها «إنمار»، بما في ذلك اتفاقيات التعاون مع مكتب فوستر + بارتنرز العالمي وشركة بنوي، بما يعزّز من قدرة الشركة على تطوير حلول عمرانية متكاملة ومتوافقة مع أرقى المعايير الدولية في التصميم والتخطيط.

وتندرج هذه الاتفاقيات ضمن إطار تعزيز قدرة البرنامج على تقديم حلول تطويرية متكاملة وفعّالة تلبي تطلعات المستثمرين ومالكي الأراضي وتواكب مستهدفات التنمية العمرانية في المملكة.

تقدّم «حلول إنمار» حزمة متكاملة من النماذج التطويرية التي تمنح ملاّك الأراضي البيضاء درجة عالية من المرونة في اختيار الصيغة الأنسب لطبيعة أصولهم.

وتشمل هذه النماذج: حلول الشراء الفوري أو المؤجل لتوفير السيولة، ونموذج التطوير بنظام «البناء والبيع» لتقاسم الأرباح بعد اكتمال المشروع وتسويقه، إضافة إلى خيار مقايضة الأرض بأصول أخرى، أو الدخول في ترتيبات لتقاسم العوائد المالية من خلال تقديم الأرض كحصة عينية في الهيكل الاستثماري.

كما تتضمن الحلول الإيجارية منح حق الانتفاع طويل الأجل للمطوّر مقابل إيجار ثابت أو تصاعدي، مع احتفاظ المالك بالملكية الأصلية للأرض.

وتعتمد جميع هذه الحلول على منهجية عمل مؤسسية واضحة المراحل، تبدأ من الاستكشاف والتقييم، مرورًا بالتصميم وإبرام الشراكات، وصولًا إلى التنفيذ والتسليم، مع توفير أدوات رقمية وتقارير دورية لمتابعة الأداء المالي ونسب الإنجاز بشكل لحظي وشفاف.

وبهذه المناسبة، صرّح عبدالإله بن أحمد الحقباني، الرئيس التنفيذي لشركة «إنمار»، قائلًا: "يمثّل إطلاق برنامج (حلول إنمار) خلال مشاركتنا في معرض سيتي سكيب العالمي بالرياض 2025 محطة مفصلية في استراتيجيتنا لتطوير القطاع العقاري في المملكة.

وأضاف: التعديلات الأخيرة على نظام رسوم الأراضي البيضاء جعلت من تطوير هذه الأصول ضرورة اقتصادية واستثمارية، وليست مجرد خيار متاح. ومن خلال هذا البرنامج، نقدّم لملاك الأراضي خارطة طريق واضحة وموثوقة لتحويل التحدي المتمثّل في الرسوم السنوية إلى فرصة حقيقية لتحقيق عوائد استثمارية مستدامة. ونسعى في (إنمار) إلى أن نكون الشريك الموثوق القادر على تحويل الأرض من أصل جامد إلى عمران منتج، يخلق قيمة مضافة لاقتصادنا الوطني.

ويأتي إطلاق برنامج «حلول إنمار» ليجسّد مرحلة جديدة في مسيرة الشركة التي تعمل على تطوير عدد من المشاريع العقارية الكبرى، ويؤكد في الوقت ذاته التزام «إنمار» بتقديم حلول تطويرية متكاملة، وفق أعلى معايير الجودة والحوكمة والسلامة، وبالاستفادة من أحدث التقنيات، بما يضمن تحقيق قيمة حقيقية للمستثمرين، وتعزيز إسهام القطاع العقاري في نمو الاقتصاد الوطني.

Ad