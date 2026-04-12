إطلاق طلب إبداء الرغبات لمشروع "وادي الجودة" في الرياض

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة والمركز الوطني للتخصيص عن بدء مرحلة طلب إبداء الرغبات لمشروع تطوير "وادي الجودة" في العاصمة السعودية الرياض.

ويهدف المشروع إلى تطوير الموقع الرئيسي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في حي المحمدية، وتحويله إلى مخطط عام متعدد الاستخدامات، لتلبية الاحتياج الحكومي من المساحات المكتبية والخدمات التشغيلية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني في تعظيم قيمة أصول الدولة وتحقيق الاستدامة المالية عبر تمكين القطاع الخاص.

نطاق عمل المشروع

يتضمن نطاق العمل تطوير وتشغيل المشروع بالكامل، بما في ذلك الأصول ذات العوائد، إلى جانب تنفيذ وصيانة مكاتب الجهات الحكومية والمرافق ذات الصلة في الموقع.

كما يشمل استثمار الجزء التجاري مع إمكانية تحديد أنواع الأصول التجارية بما يتوافق مع متطلبات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في مدينة الرياض، مع أخذ الموافقات اللازمة.

ويتضمن المشروع كذلك بناء المرافق المشتركة والخدمية، مثل المساجد ومواقف السيارات وأعمال التشجير والطرق والمساحات المفتوحة، إضافة إلى نقل الملكية إلى الجهة المستفيدة عند انتهاء مدة التعاقد.

تفاصيل المشروع

يقع المشروع في حي المحمدية في العاصمة السعودية الرياض، ويعتمد المشروع على نموذج (تصميم، تشييد، تمويل، تشغيل، صيانة، نقل)، لمدة تعاقد تصل إلى 35 عامًا، وتبدأ فترة التقديم اليوم الأحد وتستمر حتى 26 أبريل.