



أطلقت "الرياض المالية"، إحدى مديري الأصول والشركة المتخصصة في مجال الاستثمار العقاري في السعودية، صندوقا عقاريا بقيمة 1.7 مليار ريال، وذلك بالشراكة مع شركة ماونتن ڤيو السعودية لتطوير مشروع «وَن ماونتن ڤيو» وهو مجتمع سكني شبه مسوّر في حي الرمال.

يمتد المشروع على مساحة أرض تتجاوز 152 ألف متر مربع، ويضم أكثر من 500 وحدة سكنية بمساحات متنوعة إضافة إلى المسطحات الخضراء والحدائق، حيث يهدف المجمع إلى خلق بيئة سكنية حديثة تسهم في تعزيز جودة الحياة وتسهم في تلبية الطلب المتنامي على القطاع السكني في مدينة الرياض.

من جهته، قال هشام الزيد، مدير عام إدارة العقارات في شركة الرياض المالية: "يمثل هذا الصندوق إضافة مهمة إلى محفظة الرياض المالية المتنامية في مجال التطوير العقاري. يتميز مشروع (وَن ماونتن ڤيو) بتخطيط مدروس ومساحات خضراء وأنماط سكنية حديثة لتوفير بيئة جاذبة للسكان".

بدوره، قال أحمد راشد، الرئيس التنفيذي لشركة ماونتن ﭬيو السعودية: "نؤكد من خلال هذه الشراكة التزامنا بتقديم قيمة مضافة حقيقية لمدينة الرياض، وبناء بيئات سكنية متكاملة تلبي تطلعات العائلات وتنسجم مع النمو العمراني المتسارع الذي تشهده السعودية".