الأربعاء, 5 نوفمبر 2025 | 14 جُمَادَى الْأُولَى 1447
أطلق مركز مشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض خريطة رقمية تفاعلية موحدة، تتيح عرض جميع مشاريع البنية التحتية في العاصمة السعودية الرياض ومحافظات المنطقة، بهدف تعزيز الشفافية ورفع جودة تنفيذ المشاريع وتحسين المشهد الحضري في المدينة.

وتوفر الخريطة تجربة رقمية متكاملة تتيح للمستخدمين تصفح أكثر من 285 ألف ترخيص لمشاريع البنية التحتية، تشمل قطاعات المياه والكهرباء والاتصالات والطرق، حيث يمكن الاطلاع على نوع المشروع والجهة المنفذة وتواريخ البدء والانتهاء، بالاعتماد على أنظمة المعلومات الجيومكانية (GIS) وتقنيات التحليل الذكي للبيانات.

وبيّنت بيانات الخريطة أن مشاريع المياه والكهرباء تستحوذ على أكثر من 70% من إجمالي تراخيص البنية التحتية في الرياض، وهو ما يبرز حجم الجهود المبذولة لتنظيم عمليات إصدار التراخيص وضمان التكامل في التنفيذ بين مختلف الجهات.

وتُعد الخريطة خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين الجهات الخدمية، إذ توفر قاعدة بيانات موحدة تسهم في تقليل التعارضات الميدانية وتعزز كفاءة الإنفاق، إلى جانب المحافظة على النسيج الحضري للمدينة.

كما أتاح المركز من خلال الخريطة ميزة تقديم البلاغات التي تُمكّن السكان من رفع الملاحظات مباشرة من الموقع الجغرافي، للمساهمة في تحسين المشهد الحضري وسرعة معالجة الملاحظات، بما يعزز مشاركة المجتمع كشريك رئيسي في تطوير العاصمة السعودية.

يذكر أن الخريطة تأتي ضمن سلسلة من المشاريع النوعية التي يتبناها مركز البنية التحتية في منطقة الرياض، الهادفة إلى تطوير أدوات التخطيط والمتابعة، وتحقيق الاستدامة في مشاريع التنمية، ورفع جودة الحياة للسكان.

