سكن أكثر من 63 ألف أسرة سعودية منزلها الأول خلال النصف الأول من 2026، منهم 48.6 ألف مستفيدة من الدعم، ضمن جهود تمكين الأسر من تملك المسكن الملائم، وتوسيع استفادتها من الحلول والخيارات السكنية والتمويلية المتنوعة.

وزارة الإسكان والبلديات أوضحت، أن عدد الأسر التي سكنت خلال يونيو بلغ أكثر من 12 ألف أسرة سعودية، مبينة أن 10.1 ألف أسرة استفادت من خدمات الدعم خلال شهر يونيو.

أشارت إلى أن إجمالي العقود السكنية المدعومة للمستفيدين منذ إطلاق "سكني" في 2017 وحتى منتصف 2026 ارتفع إلى 1,046,890 عقدا، بما يعكس استمرار أثر البرنامج في تعزيز فرص التملك، وتسهيل رحلة حصول الأسر السعودية على المسكن.

أضافت أن "سكني" يواصل إتاحة عددٍ من الخيارات السكنية التي تشمل الوحدات السكنية الجاهزة، والوحدات تحت الإنشاء ضمن مشاريع البيع على الخارطة، والبناء الذاتي، والأراضي السكنية، بما يتيح للمستفيدين اختيار الحل السكني الأنسب لاحتياجاتهم وإمكاناتهم.

أفادت بأن المشاريع السكنية المنفذة بالشراكة مع المطورين العقاريين تسهم في زيادة المعروض السكني، وتطوير مجتمعات متكاملة تضم المرافق والخدمات والمساحات المفتوحة؛ بما يعزز جودة الحياة، ويوفر بيئات سكنية حيوية ومستدامة.

أشارت إلى أن جهود منظومة الإسكان أسهمت برفع نسبة تملك الأسر للمساكن إلى 66.24% بنهاية 2025، في تقدم متواصل نحو تحقيق مستهدف برنامج الإسكان بالوصول إلى نسبة تملك 70%.