3 ناقلات نفط عملاقة تتحرك لعبور مضيق هرمز

بدأت ناقلتان عملاقتان صينيتان محملتان بالنفط الخام في شق طريقهما لعبور مضيق هرمز بعد ساعات من عبور سفينة يونانية، في خطوة قد تمثل تسارعاً ملحوظاً في وتيرة شحن النفط، بعد أيام من إعلان وقف إطلاق نار هش بين الولايات المتحدة وإيران.

إذا نجحت السفن الثلاث في العبور يوم السبت، وهي رحلة تستغرق نحو ثماني ساعات، فإن ذلك سيمثل أكبر تدفق يومي لصادرات النفط عبر هرمز منذ أن أدت الحرب إلى توقف حركة الملاحة عبر الممر المائي بشكل شبه كامل منذ مطلع مارس.

تكتسب إعادة فتح مضيق هرمز أهمية محورية لتجارة النفط العالمية، بعدما تسبب إغلاقه في حرمان الأسواق العالمية من إمدادات تُقدّر بملايين البراميل.

يُرتقب أن تعقد الولايات المتحدة وإيران جولة محادثات سلام في إسلام آباد خلال الأيام المقبلة.

كانت السفينة اليونانية متجهة إلى ماليزيا، حيث أفادت وسائل إعلام محلية يوم الجمعة بمنح سفن البلاد الضوء الأخضر للمغادرة. وفي المقابل، أكدت إيران السماح بمرور السفن عبر الممر المائي، شريطة الحصول على تصريح مسبق.

لم يتم الرد على الاتصالات الموجهة إلى مشغلي هذه السفن، أو لم يتم الرد عليها فوراً.