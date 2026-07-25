أعلنت مؤسسة البترول الكويتية عن توقيع اتفاق بقيمة 16 مليار دولار لتطوير البنية التحتية لخطوط الأنابيب مع شركات الاستثمار العالمية العملاقة "بلاكستون" و"كيه كيه آر" و"بروكفيلد"، في وقت تسعى فيه دول الخليج إلى زيادة إنتاجها النفطي.

وقالت المؤسسة إن ذراعها النفطية، "شركة نفط الكويت"، وقّعت اتفاق تأجير وإعادة تأجير تشمل كامل شبكة خطوط الأنابيب المحلّية وخطوط التصدير مع الكونسورتيوم الدولي.

وبموجب الاتفاق الذي يمتد على أكثر من عقدَين، سيحصل الكونسورتيوم الذي تقوده شركة "بلاكستون" ومقرّها نيويورك إلى جانب "بروكفيلد" الكندية و"كيه كيه آر" الأمريكية، على حصّة تبلغ 49% من شبكة خطوط الأنابيب الكويتية البالغ طولها 320 كيلومترا (199 ميلا)، فيما تحتفظ الشركة الكويتية بحصة 51%.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نواف سعود الصباح، إن المشروع المشترك "يمثل أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ الكويت، ومحطّة مفصلية في مسيرة التنمية الاقتصادية للبلاد".

أضاف أن مشاركة شركات الاستثمار العالمية الثلاث "تعكس ثقتهم بمرونة الاقتصاد الكويتي، وجودة أصول مؤسسة البترول الكويتية، ورؤيتها بعيدة المدى لتطوير قطاع الطاقة".

ويُتوقّع أن يوفر الاتفاق عائدات فورية بقيمة 7,85 مليارات دولار لـ"شركة نفط الكويت"، في إطار خطّتها لرفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام إلى أربعة ملايين برميل يوميا بحلول 2035.