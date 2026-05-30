11.9 مليون برميل من البنزين والديزل خلال موسم الحج.. والكهرباء تسجل أرقامًا قياسية

سجل استهلاك البنزين والديزل في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ارتفاعًا ملحوظًا خلال موسم حج 1447هـ، مدفوعًا بالزيادة الكبيرة في حركة النقل والتنقل وخدمة الحجاج، في وقت نجحت فيه منظومة الطاقة السعودية في تأمين الإمدادات البترولية والكهربائية بكفاءة عالية، دون تسجيل أي انقطاع في الخدمات أو تأثير على موثوقية الإمدادات.

وأعلنت وزارة الطاقة السعودية أن منظومة الطاقة، وبالتنسيق والتكامل مع الجهات ذات العلاقة، نفذت خططها التشغيلية لموسم الحج بنجاح، بما أسهم في ضمان استقرار خدمات الكهرباء والمنتجات البترولية في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، والطرق المؤدية إليها.

نمو استهلاك البنزين والديزل خلال الموسم

أظهرت بيانات وزارة الطاقة ارتفاع الطلب على المنتجات البترولية خلال الفترة من الأول من ذي القعدة وحتى العاشر من ذي الحجة، بالتزامن مع توافد الحجاج إلى السعودية وتنقلهم بين المشاعر المقدسة.

وبلغ استهلاك الديزل نحو 34.5 ألف برميل يوميًا، بإجمالي وصل إلى 5.5 ملايين برميل خلال الفترة المذكورة، مسجلًا زيادة بلغت 3.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما ارتفع استهلاك البنزين بنوعيه 91 و95 إلى نحو 39.8 ألف برميل يوميًا، بإجمالي بلغ 6.4 ملايين برميل، وبنسبة نمو وصلت إلى 4.9% مقارنة بالموسم الماضي، ما يعكس تنامي الطلب على الوقود مع توسع عمليات النقل والخدمات اللوجستية المرتبطة بالحج.

رقابة مكثفة على محطات الوقود

لضمان استمرارية الإمدادات وجودة المنتجات البترولية، تابعت وزارة الطاقة بشكل مستمر توافر الوقود في محطات الخدمة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، من خلال تنفيذ أكثر من 12 ألف عملية مسح ميداني ومكتبي شملت أكثر من 400 محطة وقود.

كما وفرت الوزارة مختبرات متنقلة لفحص المنتجات البترولية والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة، ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز موثوقية الإمدادات ورفع مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وفي السياق ذاته، أشرفت اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود، برئاسة وزارة الطاقة وعضوية 10 جهات حكومية، على تنفيذ سبع حملات رقابية شاملة وموجهة استعدادًا للموسم، بمشاركة 12 جهة حكومية.

وشملت الحملات 1735 محطة وقود في مختلف مناطق المملكة، مع التركيز على مكة المكرمة والمدينة المنورة والطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة والمنافذ الحدودية، حيث شارك فيها أكثر من ألف مراقب ومراقبة للتأكد من جاهزية المحطات وتوافر المنتجات البترولية وجودة الخدمات والمرافق.

استقرار إمدادات وقود الطائرات

على صعيد النقل الجوي، واصلت الفرق الرقابية في مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة متابعة العمليات التشغيلية والتأكد من وفرة إمدادات وقود الطائرات طوال موسم الحج.

وحافظت المطارات على مستويات مخزون تجاوزت 80%، فيما بلغ متوسط الاستهلاك اليومي لوقود الطائرات نحو 54.9 ألف برميل يوميًا، بإجمالي وصل إلى 2.2 مليون برميل منذ بداية شهر ذي القعدة وحتى العاشر من ذي الحجة، مسجلًا زيادة بنسبة 1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

أرقام قياسية للأحمال الكهربائية

في جانب الكهرباء، كشفت وزارة الطاقة عن تسجيل أرقام قياسية تاريخية للأحمال الكهربائية في المشاعر المقدسة خلال موسم الحج الحالي.

وسجل مشعر عرفات أحمالًا كهربائية بلغت 464 ميجاواط، بزيادة نسبتها 8% مقارنة بموسم الحج الماضي، فيما بلغت الأحمال الكهربائية في مشعر منى 375 ميجاواط، بزيادة قدرها 5%.

ورغم هذا النمو في الطلب، تمكنت المنظومة الكهربائية من اجتياز الموسم دون تسجيل أي انقطاع للخدمة أو تجاوز للسعات الآمنة المحددة للشبكة العامة، في إنجاز يعكس كفاءة التخطيط المبكر والتكامل بين مختلف الجهات المعنية.

شبكة ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

جاء نجاح المنظومة الكهربائية مدعومًا باستكمال عدد من المشروعات التطويرية، من أبرزها تشغيل محطة تحويل الكهرباء "منى 7" وربطها بالشبكة العامة بسعة 121 ميجاواط، استكمالًا لخمس محطات جرى تنفيذها خلال الموسم الماضي.

كما بلغ إجمالي أطوال شبكة الألياف الضوئية في المشاعر المقدسة 940 كيلومترًا، مرتبطة بأكثر من 3070 معدة ذكية، ما أسهم في تعزيز كفاءة الاتصال ورفع موثوقية الأنظمة التشغيلية.

وتضم الشبكة كذلك أكثر من 10 آلاف عداد ذكي تتم متابعتها على مدار الساعة عبر مركز متخصص للمراقبة مزود بأحدث التقنيات، ما ساعد على مراقبة الأحمال الكهربائية بشكل لحظي، وتسريع الاستجابة للبلاغات، ودعم اتخاذ القرار التشغيلي، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.

كما استفادت المنظومة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل المؤشرات التشغيلية واستشراف الأحمال المستقبلية، بما يعزز كفاءة التشغيل ويضمن استدامة الخدمة خلال أوقات الذروة.

جاهزية استباقية لخدمة ضيوف الرحمن

أكدت وزارة الطاقة أن الشركة السعودية للكهرباء والجهات المعنية أجرت، بإشراف الوزارة ومتابعة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، اختبارين شاملين للشبكة الكهربائية العامة في المشاعر المقدسة لمحاكاة الأحمال المتوقعة خلال الموسم، بهدف التأكد من جاهزية المنظومة وقدرتها على تقديم الخدمة بكفاءة وموثوقية عالية.

وأوضحت الوزارة أن هذه الجهود تعكس حرص السعودية على توفير إمدادات الطاقة الكهربائية والبترولية بشكل مستقر وآمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة والطرق المؤدية إليها.