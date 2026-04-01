وكالة الطاقة الدولية تدرس سحب مزيد من الاحتياطيات الإستراتيجية للنفط





تدرس وكالة الطاقة الدولية إمكانية السحب من الاحتياطيات الإستراتيجية للنفط في ظل تصاعد اضطرابات الإمداد من منطقة الشرق الأوسط، والتي أثرت بشكل ملحوظ على الأسواق العالمية، بحسب المدير التنفيذي للوكالة، فاتح بيرول.

أكد أن الوكالة مستعدة للتدخل عند الضرورة لضمان استقرار الإمدادات النفطية، لافتا إلى تعرض نحو 40 من أصول الطاقة الرئيسية في الشرق الأوسط لأضرار نتيجة الأوضاع الراهنة.

توقعات وكالة الطاقة تشير إلى تفاقم فقدان الإمدادات النفطية في أبريل إلى ضعف المستويات المسجلة في مارس، مع خسارة تاريخية تتجاوز 12 مليون برميل يومياً حتى الآن.

كما أكد بيرول في بودكاست مع نيكولاي تانجن، رئيس صندوق الثروة السيادية النرويجي، أن تحديات نقص وقود الطائرات والديزل تُظهر ارتفاعاً ملحوظاً في آسيا وقد تؤثر قريباً على أوروبا، خصوصاً في الفترة من أبريل إلى مايو.

وأشار بيرول إلى أن الوضع الحالي يُعدّ أسوأ من أزمات النفط في السبعينيات وفقدان الغاز الروسي في عام 2022 مجتمعتين، ما يبرز خطورة الأزمة وتأثيرها على السوق العالمية.