مقدمة 2-النفط يتراجع ويسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ 2022

انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط اليوم الجمعة مسجلة أكبر تراجع أسبوعي لها منذ عام 2022، قبيل محادثات بين إيران والولايات المتحدة بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وحامت العقود الآجلة للخام بالقرب من 100 دولار للبرميل، مع استمرار الهجمات والقيود على تدفق النفط عبر مضيق هرمز. وسجلت الأسعار في السوق الفورية مستويات قياسية.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتا، أو 0.8 % عند التسوية لتستقر عند 95.20 دولار للبرميل، مختتمة أسبوعا شهدت فيه العقود انخفاضا بنسبة 12.7 %. وجاء التراجع عقب موجة بيع حادة بعدما اتفقت إيران والولايات المتحدة يوم الثلاثاء على وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين بوساطة باكستانية.

وكان هذا أكبر انخفاض أسبوعي لبرنت منذ أغسطس 2022.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.30 دولار بما يعادل 1.3 % عند التسوية إلى 96.57 دولار للبرميل، مسجلة انخفاضا أسبوعيا بنسبة 13.4 %، وهو الأكبر منذ أبريل 2020 خلال فترة الإغلاق بسبب جائحة كورونا.

واتفقت إيران وأمريكا يوم الثلاثاء على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، لكن الأعمال القتالية استمرت بعد الإعلان.

ويقول محللون إن باكستان ستحاول الضغط في المحادثات من أجل التوصل إلى اتفاق سلام أكثر استدامة لكنها قد تفتقر إلى التأثير اللازم لدفع إيران إلى إعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي.

وتسبب الصراع في إغلاق هذا الممر الحيوي لتدفقات النفط والغاز فعليا منذ 28 فبراير عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية على إيران.

وقال جون بايسي رئيس شركة ستراتاس أدفيزورس لاستشارات الطاقة إن أسعار خام برنت قد تصل إلى 190 دولارا للبرميل إذا ظلت التدفقات عبر مضيق هرمز عند المستوى الحالي.

وأضاف "إذا سمحت إيران بزيادة التدفقات، فسيكون سعر النفط أكثر اعتدالا لكنه سيظل أعلى بكثير من مستويات ما قبل الحرب".