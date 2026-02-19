مشروع لالتقاط الكربون من الهواء مباشرة في الجبيل السعودية

وقعت الهيئة الملكية للجبيل وينبع في الجبيل وشركة "كلايمووركس" السويسرية، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون في مجال دراسة إنشاء مشروع لالتقاط الكربون من الهواء مباشرة ووضع إطار شراكة لدراسة تنفيذ المشروع في مدينة الجبيل، وذلك تحت إشراف وزارة الطاقة السعودية.

كما تهدف المذكرة إلى تقييم جدوى تطوير مشروع التقاط الكربون من الهواء مباشرة ودراسة المتطلبات اللازمة للمشروع.

يذكر أن شركة كلايمووركس (Climeworks) السويسرية هي شركة عالمية متخصصة في مجال التقاط الكربون المباشر من الهواء (DAC) وتخزينه تحت الأرض، تأسست 2009.

تشغل الشركة أكبر محطات في العالم لالتقاط الكربون في أيسلندا ("أوركا" و"ماموث")، وتستخدم الطاقة الحرارية الأرضية المتجددة، وتطمح لخفض تكاليف التكنولوجيا وإزالة ملايين الأطنان من الكربون بحلول 2030.