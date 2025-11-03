الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأربعاء, 5 نوفمبر 2025 | 14 جُمَادَى الْأُولَى 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين9.84
(-4.37%) -0.45
مجموعة تداول السعودية القابضة193.1
(-2.96%) -5.90
الشركة التعاونية للتأمين130.8
(0.15%) 0.20
شركة الخدمات التجارية العربية114.5
(-4.02%) -4.80
شركة دراية المالية5.5
(-0.72%) -0.04
شركة اليمامة للحديد والصلب35.4
(-1.39%) -0.50
البنك العربي الوطني23.49
(-2.61%) -0.63
شركة موبي الصناعية12.12
(6.13%) 0.70
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة34.34
(-2.44%) -0.86
شركة إتحاد مصانع الأسلاك23.72
(-1.98%) -0.48
بنك البلاد28.52
(-1.86%) -0.54
شركة أملاك العالمية للتمويل12.9
(-2.42%) -0.32
شركة المنجم للأغذية54.3
(-1.54%) -0.85
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.99
(-0.08%) -0.01
الشركة السعودية للصناعات الأساسية58.3
(-0.77%) -0.45
شركة سابك للمغذيات الزراعية120.1
(-1.96%) -2.40
شركة الحمادي القابضة32.5
(-2.11%) -0.70
شركة الوطنية للتأمين14.15
(-1.74%) -0.25
أرامكو السعودية25.6
(-0.62%) -0.16
شركة الأميانت العربية السعودية19.09
(-1.34%) -0.26
البنك الأهلي السعودي39.4
(-1.10%) -0.44
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات32
(-1.11%) -0.36
الطاقة

 تلقى المشروع المشترك "أرامكو السعودية نابورس للحفر" إشعارا بطلب استئناف العمل في منصتين كان العمل فيهما قد عُلّق مؤقتا، وفقا لما ذكرته "نابورس" في بيان اليوم الاثنين.

"أرامكو نابورس" هو مشروع مشترك بين عملاق الطاقة السعودية "أرامكو" "نابورس إندستريز المحدودة" المدرجة في نيويورك.

من المتوقع أن تعود المنصتان إلى الخدمة في مارس ويونيو المقبلين بالترتيب، وفقا للبيان.

جرى تمديد شروط عقدي الحفر لفترات مساوية لفترات تعليق العمل المؤقت.

أنتوني بيتريلو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة "نابورس"، قال: "بصفتها أكبر مقاول حفر بري في السعودية، تؤدي شركة أرامكو السعودية نابورس للحفر دوراً حاسماً في تطوير موارد الطاقة في السعودية".

ووصف عودة منصات الحفر للعمل بأنها "حدث مرحب به في هذه السوق الرئيسية."

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية