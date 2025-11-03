تلقى المشروع المشترك "أرامكو السعودية نابورس للحفر" إشعارا بطلب استئناف العمل في منصتين كان العمل فيهما قد عُلّق مؤقتا، وفقا لما ذكرته "نابورس" في بيان اليوم الاثنين.

"أرامكو نابورس" هو مشروع مشترك بين عملاق الطاقة السعودية "أرامكو" "نابورس إندستريز المحدودة" المدرجة في نيويورك.

من المتوقع أن تعود المنصتان إلى الخدمة في مارس ويونيو المقبلين بالترتيب، وفقا للبيان.

جرى تمديد شروط عقدي الحفر لفترات مساوية لفترات تعليق العمل المؤقت.

أنتوني بيتريلو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة "نابورس"، قال: "بصفتها أكبر مقاول حفر بري في السعودية، تؤدي شركة أرامكو السعودية نابورس للحفر دوراً حاسماً في تطوير موارد الطاقة في السعودية".

ووصف عودة منصات الحفر للعمل بأنها "حدث مرحب به في هذه السوق الرئيسية."