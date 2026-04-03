قفزة حادة في أسعار النفط بعد تصعيد أمريكي ضد إيران

ارتفعت أسعار الخام الأمريكي بأكثر من 11%، وقفز خام برنت بنحو 8% عند التسوية خلال تعاملات الخميس، وسط تداولات متقلبة، مع تزايد مخاوف المتعاملين من استمرار انقطاع إمدادات النفط، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن الولايات المتحدة ستواصل هجماتها على إيران.

صعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 7.78%، لتسجل 109.03 دولار للبرميل ، فيما قفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11.41%، إلى 111.54 دولار للبرميل، مسجلة أكبر ارتفاع لها منذ 2020.

ورغم الارتفاع، ظل كلا الخامين دون المستويات القياسية التي قاربت 120 دولارًا للبرميل، والتي جرى تسجيلها في وقت سابق من الصراع.

تصعيد عسكري مرتقب

أكد ترمب أن العمليات العسكرية ستتصاعد، دون تقديم تفاصيل بشأن أي خطوات محتملة لإعادة فتح مضيق هرمز، مضيفًا: "سنضربهم بقوة شديدة خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة".

تحركات دبلوماسية إيرانية

في المقابل، أفاد مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية، عقب تقرير نشرته بلومبرغ، بأن طهران بصدد صياغة بروتوكول مع سلطنة عُمان لمراقبة حركة الملاحة في المضيق.

تأثير إغلاق مضيق هرمز

أغلقت إيران فعليًا الممر المائي الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميًا، ردًا على الضربات الأمريكية - الإسرائيلية التي بدأت في 28 فبراير، ما جعل إعادة فتحه أولوية للحكومات حول العالم مع ارتفاع أسعار الطاقة.

مخاوف من تأخر عودة الإمدادات

قال نائب الرئيس الأول للتداول في "بوك فاينانشيال" دينيس كيسلر، إن التساؤل الرئيسي في السوق يتمثل في مدى تأثر البنية التحتية النفطية الإيرانية، محذرًا من أن استئناف تدفقات النفط قد يستغرق وقتًا أطول حتى في حال بقائها سليمة.

من جانبه، أشار الشريك في "أجين كابيتال" جون كيلدوف، إلى أن السوق تتوقع تراجع هامش المخاطرة سريعًا في حال إعادة فتح مضيق هرمز خلال أسبوعين.

غرب تكساس يتجاوز برنت

بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط، الذي يُتداول عادةً بأقل من خام برنت، نحو 3 دولارات فوق برنت، مع اختلاف مواعيد التسليم، مسجلًا أعلى علاوة له منذ عام.

توقعات متباينة للأسعار

توقعت "سيتي جروب" أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 95 دولارًا للبرميل في السيناريو الأساسي و130 دولارًا في السيناريو الصعودي خلال النصف الثاني، بينما رجح "جيه. بي مورجان" ارتفاع الأسعار إلى ما بين 120 و130 دولارًا على المدى القريب، مع إمكانية تجاوز 150 دولارًا إذا استمر إغلاق المضيق حتى منتصف مايو.