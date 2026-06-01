صادرات النفط الخام الأمريكية ترتفع لمستوى غير مسبوق في مايو

أظهرت تقديرات تتبع حركة السفن الصادرة اليوم الاثنين أن صادرات النفط الخام الأمريكية ارتفعت لمستوى غير مسبوق بلغ 5.6 مليون برميل يوميا في مايو بسبب زيادة الطلب من مصافي التكرير الآسيوية والأوروبية بعد الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير.

وكشفت البيانات وشركة كبلر للتحليلات أن صادرات الخام الأمريكية ارتفعت الشهر الماضي لتتجاوز الرقم القياسي السابق الذي سجلته في أبريل عند 5.2 مليون برميل يوميا.

ووصلت الصادرات إلى أوروبا وآسيا إلى مستويات غير مسبوقة في مايو مع حصول آسيا على 2.45 مليون برميل يوميا من الكميات المصدرة لتحافظ على مركزها كأكبر مشتر للشهر الثاني على التوالي. وجاءت أوروبا في المرتبة الثانية بفارق ضئيل بحصولها على 2.4 مليون برميل يوميا.