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الطاقة

روسيا: الدول الأوروبية خسرت 3 تريليونات يورو لرفضها للطاقة الروسية

«الاقتصادية»
«الاقتصادية» من الرياض
الأربعاء 3 يونيو 2026 14:12 |1 دقائق قراءة
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روسيا: الدول الأوروبية خسرت 3 تريليونات يورو لرفضها للطاقة الروسية

ذكر رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميترييف، اليوم الأربعاء، أن الدول الأوروبية خسرت بالفعل نحو 3 تريليونات يورو نتيجة رفضها للطاقة الروسية، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

ونقلت الوكالة عن دميترييف على هامش منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي: "تدرك كل من ألمانيا ودول أوروبية أخرى أنها خسرت بالفعل ما يقارب 3 تريليونات يورو برفضها الطاقة الروسية، وأنها تقود اقتصاداتها عمليا إلى الانهيار"، بحسب قوله.

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وقال دميترييف: "أخيرا، بدأت أوروبا تدرك أن الأزمة الاقتصادية، وأزمة الطاقة التي تلوح في الأفق، هي نتيجة رفض استيراد موارد الطاقة الروسية".

أشار إلى ألمانيا كمثال، حيث شكلت الصادرات الروسية 55% من إجمالي إمدادات الغاز إلى البلاد، والآن تشهد ألمانيا بالفعل "تراجع في قطاع التصنيع"، بالتوازي مع إغلاق الشركات.

تستضيف مدينة سان بطرسبرج الروسية خلال الفترة من 3 إلى 6 يونيو 2026، أعمال منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي، أحد أبرز وأكبر الفعاليات الاقتصادية العالمية، بمشاركة 130 دولة وإقليما.

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