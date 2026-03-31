خام برنت يتجه لتسجيل أكبر مكاسبه الشهرية على الإطلاق

تتجه العقود الآجلة لخام برنت لتسجيل أكبر مكاسبها الشهرية على الإطلاق في تداولات متقلبة اليوم الثلاثاء وسط تقييم المستثمرين لاحتمالية إنهاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حرب إيران مع الأخذ في الاعتبار في الوقت نفسه الصدمات المحتملة للإمدادات نتيجة استمرار إغلاق مضيق هرمز الحيوي لفترة طويلة.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مايو، التي ينتهي أجلها اليوم الثلاثاء، 2.22 دولار أو 1.97 % إلى 115 دولارا للبرميل خلال التعاملات. وصعد عقد يونيو الأكثر تداولا 64 سنتا أو 0.6 % إلى 108.03 دولار. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لمايو 1.35 دولار أو 1.31 % إلى 104.23 دولار للبرميل.

وتتجه العقود الآجلة لشهر أقرب استحقاق لخام برنت لتسجيل مكاسب شهرية قياسية بواقع 59 %، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن التي تعود إلى يونيو 1988. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 56 % في أكبر قفزة منذ مايو 2020.

وشهدت جلسة اليوم الثلاثاء تقلبات حادة وتذبذبت فيها العقود الآجلة لخام برنت لشهر أقرب استحقاق بين ارتفاع بنسبة 2.5 % وانخفاض 1.3 % مقارنة بإغلاق أمس الاثنين.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أن ترمب أبلغ مساعديه استعداده لإنهاء الحملة العسكرية ضد إيران حتى لو ظل مضيق هرمز مغلقا إلى حد كبير، ليترك أمر فتحه لوقت لاحق.

وكان الرئيس الأمريكي قد حذر من أن الولايات المتحدة ستدمر محطات الطاقة وآبار النفط الإيرانية إذا لم تقم طهران بإعادة فتح الممر المائي.

وقالت سوجاندا ساشديفا مؤسسة شركة إس.إس ويلث ستريت للأبحاث ومقرها نيودلهي "بينما لا تزال الإشارات الدبلوماسية متضاربة، تشير الأمور على أرض الواقع إلى استمرار حالة عدم اليقين".

وأضافت "حتى في حال انحسر التصعيد، فإن إعادة بناء البنية التحتية المتضررة ستستغرق وقتا، مما سيبقي على نقص الإمدادات".

وفي تأكيد على التهديد الذي تتعرض له إمدادات الطاقة البحرية جراء الحرب بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، ذكرت وكالة الأنباء الكويتية نقلا عن مؤسسة البترول الكويتية اليوم أن ناقلة النفط الخام (السالمي) التابعة للمؤسسة، والتي تبلغ سعتها مليوني برميل، تعرضت لما قيل إنه هجوم إيراني في ميناء دبي. وحذر المسؤولون أيضا من احتمال حدوث تسربات نفطية في المنطقة.