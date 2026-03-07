الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

السبت, 21 مارس 2026 | 2 شَوَّال 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين6.44
(-9.93%) -0.71
مجموعة تداول السعودية القابضة138.8
(0.29%) 0.40
الشركة التعاونية للتأمين128.8
(1.02%) 1.30
شركة الخدمات التجارية العربية110.9
(1.28%) 1.40
شركة دراية المالية5.09
(-2.12%) -0.11
شركة اليمامة للحديد والصلب34.4
(1.78%) 0.60
البنك العربي الوطني20.87
(-0.62%) -0.13
شركة موبي الصناعية12.2
(2.61%) 0.31
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة32.5
(-1.46%) -0.48
شركة إتحاد مصانع الأسلاك15.94
(1.85%) 0.29
بنك البلاد26.4
(0.23%) 0.06
شركة أملاك العالمية للتمويل10.18
(0.20%) 0.02
شركة المنجم للأغذية50
(2.33%) 1.14
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.54
(1.23%) 0.14
الشركة السعودية للصناعات الأساسية57.1
(1.06%) 0.60
شركة سابك للمغذيات الزراعية135.5
(0.00%) 0.00
شركة الحمادي القابضة25.1
(-1.57%) -0.40
شركة الوطنية للتأمين12.15
(0.50%) 0.06
أرامكو السعودية27.06
(-0.15%) -0.04
شركة الأميانت العربية السعودية12.85
(3.63%) 0.45
البنك الأهلي السعودي40.32
(1.05%) 0.42
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات32.12
(-3.83%) -1.28
الطاقة

توقف صادرات الغاز القطرية يفتح الباب للموردين الأمريكيين في آسيا

ترجمة: جنى الدهيشي
السبت 7 مارس 2026 17:50 |2 دقائق قراءة
تابع آخر الأخبار على واتساب
أدى إغلاق أكبر محطة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في الخليج العربي وسط النزاع مع إيران إلى قفزة حادة في الأسعار، ما فتح فرصة سانحة للموردين الأمريكيين لتقديم غازهم الأقل تكلفة للمشترين في آسيا.

وبحسب بيانات شركة الأبحاث "كيبلر"، غيرت ناقلتان محملتان بالغاز الأمريكي مسارهما في المحيط الأطلسي من أوروبا نحو طريق "رأس الرجاء الصالح" للوصول إلى الأسواق الآسيوية.

وبحسب صحيفة "نيكاي آسيا"، تعود هذه القفزة أساسا إلى توقف الشحنات من محطة تصدير رئيسية في قطر عقب هجوم إيراني، حيث أعلنت شركة قطر للطاقة حالة "القوة القاهرة"، مؤكدة عدم قدرتها على الوفاء بالتزامات التوريد. وتمثل هذه المحطة نحو 20% من صادرات الغاز المسال العالمية، ويذهب 80% منها عادةً إلى آسيا. حيث تمثل الإمدادات القطرية نحو 4% من إجمالي واردات اليابان من الغاز المسال، وتعتمد تايوان على قطر في نحو ثلث احتياجاتها، وتؤمن كوريا الجنوبية الخمس.

وأضاف تحليل "كيبلر": "مع النقص الحاد في الإمدادات لدى المشترين الآسيويين، فإنهم يسحبون كميات كبيرة من الغاز من المحيط الأطلسي ومن محطات التصدير الأمريكية، في منافسة مباشرة مع المشترين الأوروبيين".

أسعار الغاز المسال في آسيا تتراجع من أعلى مستوى في 3 سنوات

تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المُسال في آسيا بشكل طفيف من أعلى...

Thu, 05 2026

وقد قفز مؤشر (Japan Korea Marker)، وهو المعيار لأسعار الغاز في شرق آسيا، من 11 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية قبل الهجمات إلى 21 دولاراً يوم الثلاثاء.

ووفقاً لمايكل سابل، الرئيس التنفيذي لشركة " فينتشر جلوبال"، فإن الولايات المتحدة ستلعب دوراً حاسماً خلال هذا الاضطراب التاريخي.

ويستفيد الموردون الأمريكيون من ميزة سعرية؛ فبينما ترتبط أسعار الغاز العالمية عادةً بأسعار النفط الخام المرتفعة حالياً، يرتبط الغاز الأمريكي بسعر "هنري هوب" المرجعي، ما يجعله أرخص 20% إلى 30%.

ومع تزايد مخاطر التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، قد يتجه مزيد من الشركات العالمية لاعتماد الغاز الأمريكي خيارا أكثر أماناً، ما يعطي دفعة قوية لمشاريع الغاز المسال قيد الإنشاء في الولايات المتحدة.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية