تقرير رسمي: انخفاض مخزونات النفط والبنزين ونواتج التقطير في أمريكا

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الخميس إن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير انخفضت الأسبوع الماضي، وسط زيادة في الطلب.

وقالت الإدارة إن مخزونات الخام تراجعت تسعة ملايين برميل إلى 419.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 13 فبراير، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لارتفاعها 2.1 مليون برميل.

وأضافت أن مخزونات الخام بمركز التسليم في كاشنج بولاية أوكلاهوما نزلت 1.1 مليون برميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بشكل كبير بعد أن أظهرت البيانات انخفاضا مفاجئا في مخزونات النفط الخام الأمريكية. وصعد الخامان بنحو اثنين بالمئة في أحدث تعاملات.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو.بي.إس "تلقت أسعار النفط دعما من تقرير إيجابي للغاية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، والذي أظهر انخفاضات كبيرة في جميع القطاعات وزيادة الطلب الأمريكي على النفط".

وقالت الإدارة إن استهلاك الخام في المصافي زاد 77 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي وإن معدلات تشغيل المصافي ارتفعت 1.6 نقطة مئوية إلى 91 %، وهو أعلى معدل في شهر.

وأضافت أن مخزونات البنزين نزلت 3.2 مليون برميل إلى 255.8 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع رويترز لانخفاضها 284 ألف برميل.

وارتفع الطلب على البنزين 449 ألف برميل يوميا إلى 8.75 مليون.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة انخفاض مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 4.6 مليون برميل إلى 120.1 مليون برميل، مقارنة مع توقعات لتراجع 1.4 مليون برميل.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام تراجع 1.13 مليون برميل يوميا.