الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأربعاء, 11 مارس 2026 | 22 رَمَضَان 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين7.37
(0.00%) 0.00
مجموعة تداول السعودية القابضة140.4
(-1.54%) -2.20
الشركة التعاونية للتأمين128.3
(-0.54%) -0.70
شركة الخدمات التجارية العربية110.7
(-0.81%) -0.90
شركة دراية المالية5.18
(-0.38%) -0.02
شركة اليمامة للحديد والصلب35.34
(-2.11%) -0.76
البنك العربي الوطني21
(-0.05%) -0.01
شركة موبي الصناعية11.3
(-1.31%) -0.15
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة31.84
(1.73%) 0.54
شركة إتحاد مصانع الأسلاك16.39
(-1.62%) -0.27
بنك البلاد26.78
(0.45%) 0.12
شركة أملاك العالمية للتمويل10.41
(-0.29%) -0.03
شركة المنجم للأغذية49
(-0.57%) -0.28
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.68
(-0.43%) -0.05
الشركة السعودية للصناعات الأساسية57.5
(1.41%) 0.80
شركة سابك للمغذيات الزراعية135.5
(1.27%) 1.70
شركة الحمادي القابضة25.8
(-0.31%) -0.08
شركة الوطنية للتأمين12.21
(0.16%) 0.02
أرامكو السعودية27.16
(0.97%) 0.26
شركة الأميانت العربية السعودية13.1
(-1.36%) -0.18
البنك الأهلي السعودي40.4
(-0.79%) -0.32
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات31.92
(1.01%) 0.32
الطاقة

ترمب عن ارتفاع أسعار الوقود في أمريكا بسبب حرب إيران: لا يقلقني

«رويترز» من واشنطن
الخميس 5 مارس 2026 23:13 |1 دقائق قراءة
تابع آخر الأخبار على واتساب
ترمب عن ارتفاع أسعار الوقود في أمريكا بسبب حرب إيران: لا يقلقني

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الخميس إنه غير قلق بشأن ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة على خلفية تفاقم الصراع مع إيران، وقال لرويترز في مقابلة حصرية إن العملية العسكرية الأمريكية هي أولويته.

وعندما سئل عن ارتفاع أسعار الوقود، قال "لا يقلقني ذلك على الإطلاق.. ستنخفض الأسعار بسرعة كبيرة عندما ينتهي ذلك.. إذا ارتفعت.. فلترتفع.. لكن ذلك أهم بكثير من ارتفاع أسعار البنزين قليلا".

حدد ترمب جدولا زمنيا من 4 إلى 5 أسابيع للحملة العسكرية ضد طهران، لكن خبراء سياسيين وعسكريين شككوا في ذلك، مشيرين إلى أن الحكومة الأمريكية لم تحدد بعد هدفها النهائي بينما يستمر الصراع في الانتشار بالمنطقة وخارجها.

وقال ترمب في المقابلة إنه لا ينوي اللجوء إلى الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، وإنه واثق من أن مضيق هرمز سيظل مفتوحا لأن البحرية الإيرانية "تم تدميرها".

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية