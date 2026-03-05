ترمب عن ارتفاع أسعار الوقود في أمريكا بسبب حرب إيران: لا يقلقني

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الخميس إنه غير قلق بشأن ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة على خلفية تفاقم الصراع مع إيران، وقال لرويترز في مقابلة حصرية إن العملية العسكرية الأمريكية هي أولويته.

وعندما سئل عن ارتفاع أسعار الوقود، قال "لا يقلقني ذلك على الإطلاق.. ستنخفض الأسعار بسرعة كبيرة عندما ينتهي ذلك.. إذا ارتفعت.. فلترتفع.. لكن ذلك أهم بكثير من ارتفاع أسعار البنزين قليلا".

حدد ترمب جدولا زمنيا من 4 إلى 5 أسابيع للحملة العسكرية ضد طهران، لكن خبراء سياسيين وعسكريين شككوا في ذلك، مشيرين إلى أن الحكومة الأمريكية لم تحدد بعد هدفها النهائي بينما يستمر الصراع في الانتشار بالمنطقة وخارجها.

وقال ترمب في المقابلة إنه لا ينوي اللجوء إلى الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، وإنه واثق من أن مضيق هرمز سيظل مفتوحا لأن البحرية الإيرانية "تم تدميرها".