تراجع حاد في أسعار الغاز الأوروبي بعد هدنة أمريكية–إيرانية

تراجعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بشكل حاد اليوم الأربعاء، عقب التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران ، ما هدّأ المخاوف بشأن الإمدادات.

وانخفضت العقود الآجلة الرئيسية للغاز بنحو 20%، في أكبر تراجع يومي منذ أكثر من عامين. وفي بورصة أمستردام، هبط عقد الغاز القياسي (TTF) للتسليم خلال شهر واحد بنسبة 17%، ليصل إلى 44.13 يورو (53.61 دولار) لكل ميجاوات/ساعة.

وكانت الأسعار قد ارتفعت إلى نحو 74 يورو لكل ميجاوات/ساعة خلال الأسابيع الخمسة الماضية، بعد تصاعد الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، وما صاحبها من مخاوف بشأن أمن الإمدادات، خصوصًا عبر مضيق هرمز.

في المقابل، تراجعت أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها منذ أغسطس الماضي، متأثرة بانخفاض أسعار النفط وتحسن التوقعات الجوية. وهبطت العقود الآجلة لمؤشر "هنري هاب" بنسبة 4.5% إلى 2.741 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية خلال التداولات الآسيوية.

ومن المتوقع أن يسهم اتفاق وقف إطلاق النار، الذي يمتد لأسبوعين، في تهدئة العمليات العسكرية، مقابل إعادة فتح مضيق هرمز، ما يعزز تدفقات الطاقة ويخفف الضغوط على الأسواق العالمية.