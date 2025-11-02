أكدت 8 دول أعضاء في تحالف أوبك+، التزامها باستقرار سوق النفط في ضوء أساسيات سوق النفط الجيدة الحالية والتوقعات الاقتصادية العالمية المستقرة، وقررت تعديل إنتاجها، بحسب بيان اليوم.

واجتمعت الدول التي سبق أن أعلنت عن تعديلات طوعية إضافية في أبريل ونوفمبر 2023، وهي السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان، افتراضيًا في 2 نوفمبر 2025، لمراجعة أوضاع السوق العالمية وتوقعاتها.

في ضوء التوقعات الاقتصادية العالمية المستقرة وأساسيات السوق الجيدة الحالية، التي تنعكس في انخفاض مخزونات النفط، قررت الدول الثماني المشاركة في تطبيق تعديل إنتاج قدره 137 ألف برميل يوميًا من التعديلات الطوعية الإضافية البالغة 1.65 مليون برميل يوميًا التي أُعلن عنها في أبريل 2023. وسيتم تطبيق هذا التعديل في ديسمبر 2025.

وبعد ديسمبر، ونظرًا للتغيرات الموسمية، قررت الدول الثماني أيضًا تعليق زيادات الإنتاج في يناير وفبراير ومارس 2026.

أكدت الدول إمكانية استعادة الإنتاج، البالغ 1.65 مليون برميل يوميًا، جزئيًا أو كليًا، وفقًا لتطورات ظروف السوق، وبشكل تدريجي.

وستواصل الدول مراقبة ظروف السوق وتقييمها من كثب، وفي إطار جهودها المتواصلة لدعم استقرار السوق، أكدت الدول أهمية اتباع نهج حذر والاحتفاظ بالمرونة الكاملة لمواصلة تعليق أو عكس تعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية، بما في ذلك التعديلات الطوعية التي تم تنفيذها سابقًا لـ 2.2 مليون برميل يوميًا التي أُعلن عنها في نوفمبر 2023.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء سيتيح فرصة للدول المشاركة لتسريع تعويضاتها. وأكدت الدول الثماني التزامها الجماعي بتحقيق الامتثال الكامل لإعلان التعاون، بما في ذلك تعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية التي ستراقبها لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC).

وأكدت عزمها على التعويض الكامل عن أي إنتاج زائد منذ يناير 2024.

وستعقد دول أوبك+ الثماني اجتماعات شهرية لمراجعة ظروف السوق، والتوافق، والتعويضات. ومن المقرر أن تجتمع الدول الثماني في 30 نوفمبر 2025.