برنت يصعد ويحقق مكاسب أسبوعية بفعل التوتر الأمريكي - الإيراني

ارتفع سعر خام برنت في نهاية جلسة يوم الجمعة مع إقبال المستثمرين على الشراء بعدما كانوا يراهنون في وقت سابق على هبوط الأسعار، إذ انتباهم القلق من عمل عسكري أمريكي في وقت يضغط فيه الرئيس دونالد ترمب على إيران لوقف تطوير الأسلحة النووية.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 10 سنتات بما يعادل 0.14 % إلى 71.76 دولار عند التسوية، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4 سنتات أو 0.06 % إلى 66.39 دولار.

انخفضت أسعار خام برنت وغرب تكساس الوسيط في معظم معاملات اليوم في ظل ترقب السوق تطورات الصراع بين إيران والولايات المتحدة.

وقال فيل فلين المحلل لدى برايس فيوتشرز جروب "نحن عالقون بين توقع ما سيحدث بين الولايات المتحدة وإيران وإنكار حدوث هجوم".

وأضاف أن سوق النفط تجاهلت قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي قضى بعدم دستورية استخدام ترمب قانون لفرض رسوم جمركية في حالات الطوارئ الوطنية.

وقال "لا يبدو أن قرار الرسوم الجمركية أثر علينا كثيرا. أعتقد أن هناك شعورا بأن الرسوم الجمركية ستفرض بطريقة أخرى".

وحقق الخامان مكاسب أسبوعية بأكثر من 5 %.

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس من "عواقب وخيمة" إذا لم تتوصل إيران إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي في غضون عشرة إلى 15 يوما.

قال أولي هانسن مدير تحليلات السلع الأولية لدى بنك ساكسو "إذا أخذنا كلام ترامب على محمل الجد، فإننا ننتظر نتيجة من اثتنين لا ثالث لهما.. إما بنعم أو بلا السوق متوترة، وسيكون اليوم يوم انتظار وترقب".

وخلص تحليل لبنك ساكسو إلى أن المتعاملين والمستثمرين زادوا مشترياتهم من عقود خيارات شراء خام برنت في الأيام القليلة الماضية ويراهنون على ارتفاع الأسعار. وتلقت الأسعار دعما من تقرير إدارة معلومات الطاقة الذي صدر الخميس وأظهر انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية بتسعة ملايين برميل، مع ارتفاع معدل تشغيل المصافي والصادرات.