بدأ التشغيل التجاري المبدئي لقدرة إنتاجية إضافية قدرها 100 ميجاوات من محطة الرس2 للطاقة الشمسية الكهروضوئية في منطقة القصيم، وفقا لما أعلنته شركة "أكوا باور" السعودية في إفصاح نشر على "تداول" اليوم الثلاثاء.

"أكوا باور" التي تملك حصة نسبتها 50.1% في شركة المشروع، قالت إنها تلقت اليوم إفادة شركة المشروع، "نوار للطاقة المتجددة"، باستلام شهادة التشغيل التجاري لهذه القدرة.

بهذا، تصل الطاقة الإجمالية للمشروع إلى 2000 ميجاوات، وذلك لمحطة الرس2.

تتوقع "أكوا باور" أن يظهر الأثر المالي للتشغيل خلال الربع الأخير من العام الجاري