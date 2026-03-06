الخميس, 12 مارس 2026 | 23 رَمَضَان 1447
الطاقة

باركليز: برنت مرشح لبلوغ 120 دولارا للبرميل إذا استمر التوتر في الشرق الأوسط

«رويترز»
الجمعة 6 مارس 2026 23:40 |1 دقائق قراءة
قال بنك باركليز اليوم الجمعة إن خام برنت قد يبلغ مستوى 120 دولارا للبرميل إذا استمر الصراع في الشرق الأوسط لعدة أسابيع أخرى.

وأضاف باركليز "قد تبدو هذه الأرقام مرتفعة للغاية، خاصة في ظل التشاؤم السائد بشأن توقعات سوق النفط مع بداية هذا العام، لكننا نؤكد مجددا أن العوامل الأساسية أقوى والمخاطر أكبر من الصراع بين روسيا وأوكرانيا، عندما شهدنا هذه المستويات تتحقق".

وارتفعت أسعار النفط بشدة مع اتساع رقعة الصراع الأمريكي الإسرائيلي الإيراني، الذي أدى فعليا إلى إغلاق مضيق هرمز، مما حد من إمدادات الشرق الأوسط.

وتعطلت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي ينقل نحو خُمس النفط والغاز الطبيعي المسال عالميا، بعد تهديد إيران بإطلاق النار على السفن العابرة.

وأفاد باركليز بأن كميات النفط العالقة على ناقلات النفط في خليج المكسيك ارتفعت بنحو 85 مليون برميل منذ بدء الصراع، مضيفا أن مخاطر ارتفاع أسعار النفط لا تزال تميل نحو الزيادة.

وقال باركليز "بدأت بالفعل عمليات إيقاف الإنتاج في العراق والكويت".

