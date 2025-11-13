الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي اليوم الخميس إذ عزز تقرير أظهر ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام في العالم، المخاوف من أن المعروض العالمي يتجاوز الطلب الحالي على الوقود.

خلال التعاملات، نزلت العقود الآجلة لخام برنت 3 سنتات أو 0.03 % إلى 62.69 دولار للبرميل بعد انخفاضها 3.8 % في الجلسة الماضية.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5 سنتات أو 0.09 % إلى 58.44 دولار للبرميل، مواصلا خسائر بلغت 4.2 % أمس الأربعاء.

وذكرت مصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي أمس الأربعاء أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت 1.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من نوفمبر.

وأضافت المصادر أن مخزونات البنزين ونواتج التقطير انخفضت.

وتوقعت أوبك وجود فائض في المعروض العام المقبل بسبب زيادة الإنتاج على نطاق أوسع من دول تحالف أوبك+.

وستصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات المخزونات في وقت لاحق اليوم الخميس.

وتوقع تسعة محللين استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع المخزونات الأمريكية بنحو مليوني برميل في المتوسط.وقالت إدارة معلومات الطاقة أيضا في تقرير لتوقعات الطاقة على الأمد القصير إن إنتاج النفط الأمريكي سيسجل هذا العام رقما قياسيا أكبر مما كان متوقعا في السابق.