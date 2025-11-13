الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الاثنين, 17 نوفمبر 2025 | 26 جُمَادَى الْأُولَى 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين9.29
(0.76%) 0.07
مجموعة تداول السعودية القابضة189.5
(-0.26%) -0.50
الشركة التعاونية للتأمين126.4
(-2.62%) -3.40
شركة الخدمات التجارية العربية103.1
(-3.64%) -3.90
شركة دراية المالية5.5
(0.36%) 0.02
شركة اليمامة للحديد والصلب36.06
(-0.77%) -0.28
البنك العربي الوطني22.22
(-0.94%) -0.21
شركة موبي الصناعية10.49
(-2.87%) -0.31
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة32
(-1.72%) -0.56
شركة إتحاد مصانع الأسلاك23.06
(1.59%) 0.36
بنك البلاد27.24
(-0.58%) -0.16
شركة أملاك العالمية للتمويل12.13
(-2.02%) -0.25
شركة المنجم للأغذية53.7
(-0.65%) -0.35
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.31
(-1.83%) -0.23
الشركة السعودية للصناعات الأساسية56.5
(0.00%) 0.00
شركة سابك للمغذيات الزراعية118.1
(-0.59%) -0.70
شركة الحمادي القابضة29.34
(-1.41%) -0.42
شركة الوطنية للتأمين13.73
(-0.22%) -0.03
أرامكو السعودية25.76
(0.70%) 0.18
شركة الأميانت العربية السعودية18.27
(-0.49%) -0.09
البنك الأهلي السعودي37.98
(0.48%) 0.18
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات30.88
(-0.26%) -0.08
الطاقة

انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي اليوم الخميس إذ عزز تقرير أظهر ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام في العالم، المخاوف من أن المعروض العالمي يتجاوز الطلب الحالي على الوقود.

خلال التعاملات، نزلت العقود الآجلة لخام برنت 3 سنتات أو 0.03 % إلى 62.69 دولار للبرميل بعد انخفاضها 3.8 % في الجلسة الماضية.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5 سنتات أو 0.09 % إلى 58.44 دولار للبرميل، مواصلا خسائر بلغت 4.2 % أمس الأربعاء.

وذكرت مصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي أمس الأربعاء أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت 1.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من نوفمبر.

وأضافت المصادر أن مخزونات البنزين ونواتج التقطير انخفضت.

وتوقعت أوبك وجود فائض في المعروض العام المقبل بسبب زيادة الإنتاج على نطاق أوسع من دول تحالف أوبك+.

وستصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات المخزونات في وقت لاحق اليوم الخميس.

وتوقع تسعة محللين استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع المخزونات الأمريكية بنحو مليوني برميل في المتوسط.وقالت إدارة معلومات الطاقة أيضا في تقرير لتوقعات الطاقة على الأمد القصير إن إنتاج النفط الأمريكي سيسجل هذا العام رقما قياسيا أكبر مما كان متوقعا في السابق.  

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية
النفط يواصل خسائره بفعل زيادة المخزونات الأمريكية