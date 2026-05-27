النفط يهبط 5% عند التسوية مع ترقب نتائج مفاوضات أمريكية إيرانية

هبطت أسعار النفط عند التسوية 5 % اليوم الأربعاء في وقت يترقب فيه المستثمرون تطورات تتعلق باحتمالات التوصل لاتفاق إطاري بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الأزمة وفتح مضيق هرمز.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 5.29 دولار بما يعادل 5.31 % إلى 94.29 دولار للبرميل، وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.21 دولار أو 5.55 % إلى 88.68 دولار للبرميل.

ولامس الخامان أدنى مستوى في شهر في وقت سابق من الجلسة. ومحت الخسائر كل المكاسب التي سجلها برنت أمس الثلاثاء، بل وتجاوزتها.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن بعض التقدم أحرز في المفاوضات مع إيران صوب التوصل لاتفاق. لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال إن الولايات المتحدة وإيران لديهما مشكلات لحلها في المحادثات. وأشارت وكالة فارس الإيرانية للأنباء إلى بقاء قضايا دون حل بين الجانبين.

وقال دينيس كيسلر نائب رئيس بوك فاينانشال "ذكر قيادي في الجيش الإيراني أن احتمال العودة للحرب منخفض، ما دفع الكثير من المتعاملين للاعتقاد أن اتفاقا للسلام في المتناول... بدا أن الشح الحاد في الإمدادات العالمية الذي دخل في حسابات المتعاملين في تراجع".

وأشارت بيانات تتبع للسفن وحركة الشحن إلى أن حركة العبور لمضيق هرمز شهدت عبور ناقلة منتجات نفطية تابعة لشركة كوسكو الصينية اليوم الأربعاء بعد عبور ناقلتين في اليوم السابق. لكن حركة عبور المضيق بشكل عام لا تزال محدودة.

وقال مارك شيفر مدير الوساطة في لكويدتي إنرجي "زيادة أنشطة الشحن تزيد من توقعات بأن المضيق سيفتح تدريجيا وسيعيد الإمدادات المعطلة للتدفق ويقلل من المخاطر على المدى القريب التي تحيق بالإمدادات وما تستتبعه من علاوات".

وكانت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو قد ارتفعت 3.6 % في الجلسة السابقة، بعدما شنت الولايات المتحدة غارات جديدة في إيران، مما بدد الآمال التي سادت خلال مطلع الأسبوع بالتوصل إلى اتفاق سلام بين واشنطن وطهران.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية أن إغلاق إيران الفعلي للمضيق أدى إلى خسارة في إمدادات النفط من الشرق الأوسط تجاوزت 14 مليون برميل يوميا.