النفط يهبط مع توقع استئناف محادثات أمريكا وإيران

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، وسط توقعات لإجراء محادثات سلام بين الولايات المتحدة وإيران هذا الأسبوع، مما سيسمح بتدفق المزيد من الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 95 سنتا، أو 1 %، إلى 94.53 دولار للبرميل خلال التعاملات. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو 1.54 دولار، أو 1.72 %، إلى 88.07 دولار. وينقضي أجل عقود مايو اليوم الثلاثاء، وانخفضت عقود يونيو الأكثر نشاطا 1.09 دولار، أو 1.3 %، إلى 86.37 دولار.

وارتفع كلا الخامين أمس الاثنين، إذ صعد خام برنت 5.6 % وزاد خام غرب تكساس الوسيط 6.9 % بعد أن أغلقت إيران مضيق هرمز مجددا، ما أدى إلى سد شريان نقل النفط الرئيسي، واحتجزت الولايات المتحدة سفينة شحن إيرانية في إطار حصارها لموانئ البلاد.

ومع ذلك، يركز المستثمرون على احتمال أن تؤدي المحادثات هذا الأسبوع إلى تمديد وقف إطلاق النار الحالي أو التوصل إلى اتفاق نهائي، على الرغم من استمرار احتمال تجدد الصراع وتعطيل شحن النفط.

وقال محللون في سيتي في مذكرة "لا نزال نميل إلى (احتمال) توقيع مذكرة تفاهم و/أو تمديد وقف إطلاق النار هذا الأسبوع، ما قد يتطور إلى اتفاق أوسع".

وأضافوا "مع ذلك، ما زلنا مستعدين للتحول إلى سيناريو اضطراب أطول أمدا في حال تعثرت المفاوضات هذا الأسبوع".

وظلت حركة الشحن عبر مضيق هرمز محدودة أمس الاثنين.

وقال محللو سيتي إنه إذا استمرت الاضطرابات في المضيق لشهر آخر، فقد ترتفع الخسائر الإجمالية إلى حوالي 1.3 مليار برميل، مع احتمال اقتراب الأسعار من حوالي 110 دولارات للبرميل في الربع الثاني من عام 2026.

وذكرت بلومبرغ نيوز أن الكويت أعلنت حالة القوة القاهرة على شحنات النفط بسبب إغلاق مضيق هرمز.

وقال محللون في سوسيتيه جنرال في مذكرة للعملاء إن ارتفاع الأسعار الناجم عن إغلاق المضيق أدى إلى انخفاض الطلب على النفط بنحو ثلاثة بالمئة حتى الآن.

وأشاروا في المذكرة إلى أن الخطر "يميل نحو خسائر أكبر كلما تأخرت العودة إلى الوضع الطبيعي"، وتوقعوا "العودة الكاملة للوضع الطبيعي" للإمدادات بحلول أواخر عام 2026.