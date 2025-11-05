انخفضت أسعار النفط عند التسوية اليوم الثلاثاء، متأثرة بضعف بيانات التصنيع وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، فيما أثار قرار تحالف أوبك+ بوقف زيادات الإنتاج في الربع الأول من العام المقبل تساؤلات حول قلق المجموعة من احتمال تخمة في المعروض.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 45 سنتًا أو 0.7% لتغلق عند 64.44 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بـ 49 سنتًا أو 0.8% مسجلًا 60.56 دولار للبرميل.

ارتفاع الدولار يضغط على العقود الآجلة

وقال نائب الرئيس الأول للتداول في شركة (بي.أو.كيه فاينانشيال) دينيس كيسلر: إن العقود الآجلة للنفط الخام تواجه ضغوطًا كبيرة بسبب ارتفاع الدولار، مشيرًا إلى أن سوق الأسهم الأمريكية تشهد أيضًا تصحيحًا نزوليًا حادًا في بداية التداولات. وأضاف أن احتمال بدء إغلاق الحكومة الأمريكية قد يزيد من الضغوط على السوق، ما قد يؤدي في النهاية إلى تراجع الطلب المحلي على الوقود.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في 4 أشهر مقابل اليورو اليوم، بعدما أثارت تقارير إخبارية شكوكًا بشأن خفض آخر لأسعار الفائدة هذا العام، وهو ما يجعل الأصول المقومة بالدولار، مثل النفط، أكثر كلفة لحاملي العملات الأخرى.

تراجع وول ستريت وتفاقم الإغلاق الحكومي

شهدت وول ستريت انخفاضًا حادًا عقب تحذيرات من بنوك أمريكية كبرى بشأن عمليات بيع محتملة واسعة النطاق في السوق.

وفي الوقت ذاته، دخل الإغلاق الحكومي الأمريكي يومه الخامس والثلاثين، ليعادل بذلك الرقم القياسي المسجل خلال فترة ولاية الرئيس دونالد ترمب الأولى.

وتفاقمت تداعيات الأزمة مع توقف برامج المساعدات الغذائية للفقراء لأول مرة، وانقطاع رواتب الموظفين الاتحاديين في قطاعات حيوية كالمطارات وأجهزة إنفاذ القانون والجيش، وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي نتيجة محدودية التقارير الحكومية.

ضعف التصنيع في آسيا يضغط على المعنويات

وفي آسيا، أظهر مسح للقطاع الخاص أن نشاط الصناعات التحويلية في اليابان انكمش في أكتوبر بأسرع وتيرة منذ 19 شهرًا، ما أضاف مزيدًا من الضغوط على توقعات الطلب العالمي على الطاقة.

توقعات بارتفاع الطلب حتى 2040 قبل التراجع

وفي سياق متصل، قدّرت شركة توتال إنرجيز الفرنسية في تقريرها السنوي لتوقعات الطاقة أن الطلب العالمي على الخام سيرتفع حتى عام 2040 قبل أن يبدأ بالتراجع تدريجيًا، مشيرة إلى أن مخاوف أمن الطاقة ونقص التنسيق السياسي تعيق الجهود الرامية إلى خفض الانبعاثات.

قرارات أوبك+ وتطورات الإنتاج

واتفق تحالف أوبك+، الذي يضم دول منظمة أوبك ومنتجين من خارجها بقيادة روسيا، على زيادة طفيفة في إنتاج النفط لديسمبر وتجميد الزيادات خلال الربع الأول من عام 2026.

وأظهر مسح أن إنتاج أوبك من النفط ارتفع في أكتوبر بعد اتفاق التحالف على الزيادة، لكن وتيرة النمو تباطأت مقارنة بسبتمبر وأشهر الصيف السابقة.

ترقب بيانات المخزونات الأمريكية

ويترقب المتعاملون في الأسواق الآن بيانات معهد البترول الأمريكي حول مخزونات الخام، المتوقع صدورها في وقت لاحق من اليوم.

وأظهر استطلاع أولي أن المخزونات الأمريكية من النفط الخام يُتوقع أن تكون قد ارتفعت الأسبوع الماضي، في إشارة جديدة إلى ضغوط المعروض المتزايدة على السوق العالمية.