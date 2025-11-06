انخفضت أسعار النفط 1% عند التسوية اليوم الأربعاء إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين بضغط من مخاوف احتمال وجود فائض عالمي في المعروض، لكن بيانات تُظهر مؤشرات على قوة الطلب الأمريكي على الوقود حدت من الخسائر.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 92 سنتا أو ما يعادل 1.43% إلى 63.52 دولار للبرميل. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 96 سنتا أو ما يعادل 1.59% إلى 59.60 دولار.

وانخفضت أسعار النفط عقب صدور بيانات حكومية أمريكية أظهرت زيادة في مخزونات الخام الأسبوع الماضي. وقال مات سميث كبير محللي النفط في الأمريكيتين لدى شركة كبلر "انتعاش الواردات وضعف نشاط التكرير وسط أعمال الصيانة الموسمية شجعا على زيادة مخزونات الخام الأمريكية".

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بأن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت 5.2 مليون برميل إلى 421.2 مليون الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات المحللين بارتفاع قدره 603 آلاف برميل.

مع ذلك، حدت مؤشرات الطلب على البنزين، الذي فاق التوقعات، من خسائر أسعار النفط. وانخفضت مخزونات البنزين 4.7 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 206 ملايين برميل. وكان المحللون يتوقعون انخفاضا قدره 1.1 مليون برميل.

اضطراب العرض الروسي

وعلى صعيد العرض، كشف مصدران وبيانات تتبع السفن من مجموعة بورصات لندن أن ميناء توابسي الروسي على البحر الأسود علق تصدير الوقود، وأوقفت أيضا مصفاة النفط التابعة له تكرير الخام بعد هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة يوم الأحد على بنيته التحتية.

هبوط إنتاج كازاخستان وتوافق أوبك+

ويشير مصدر وحسابات رويترز إلى أن إنتاج كازاخستان من النفط الخام، باستثناء مكثفات الغاز، هوى 10% الشهر الماضي إلى 1.69 مليون برميل يوميا لكنه يظل أعلى من حصة الإنتاج التي حددها تحالف أوبك+.

قرار أوبك+ بشأن الزيادات القادمة

واتفق التحالف، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المتحالفين معها، يوم الأحد على زيادة الإنتاج 137 ألف برميل يوميا في ديسمبر، وقرر التحالف تعليق أي زيادة إضافية في الربع الأول من 20.