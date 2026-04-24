النفط يمدد مكاسبه لليوم الخامس مع تعثر محادثات إيران

ارتفعت أسعار النفط لليوم الخامس على التوالي، في أطول سلسلة مكاسب منذ يناير، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، ما يهدد بتأخير إضافي لتدفقات النفط من مياه الخليج العربي.

وصعد خام "برنت" إلى ما فوق 106 دولارات للبرميل، متجهاً لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 18%، فيما جرى تداول خام "غرب تكساس" الوسيط قرب 97 دولاراً.

وقال مسؤولان أمريكيان مطلعان إن منشورات الرئيس دونالد ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب قراره الاستمرار في فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية، أثّرت سلباً على المفاوضات التي تجري عبر وسطاء مثل باكستان.

تصاعد المخاطر يعزز أسعار النفط

هزّت الحرب أسواق الطاقة منذ اندلاعها في نهاية فبراير، إذ أدى الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز إلى انخفاض حاد في تدفقات النفط والغاز من كبار المنتجين في الخليج العربي.

كما أدت المخاوف المتجددة من تعثر محادثات السلام، وتصاعد الخطاب السياسي، وزيادة التهديدات العسكرية، إلى تعزيز العلاوة الجيوسياسية في أسعار النفط.

وقالت مونا يعقوبيان، مديرة برنامج الشرق الأوسط في "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية": "كلما طال أمد هذا الوضع، أصبح من الواضح أكثر أن الآثار المعرقلة لهذا الصراع ستستمر لأشهر، إن لم يكن لفترة أطول".

وأضافت: "ربما يكون حجم الاضطراب كبيراً وواضحاً إلى درجة تدفع سوق العقود الآجلة للحاق بواقع تقلص الإمدادات، وما يعنيه ذلك للأسواق الفعلية".

وارتفعت العقود الآجلة خلال جلسة يوم الخميس بعد أن قال ترمب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنه أمر البحرية الأميركية "بإطلاق النار وتدمير" القوارب التي تزرع ألغاماً في المضيق.

وفي الوقت نفسه، صعدت القوات الأميركية على متن ناقلة عملاقة تحمل نفطاً إيرانياً في المحيط الهندي، في وقت كثّفت البحرية حصارها على شحنات إيران.

شلل في الملاحة وتعثر في المفاوضات

ظلت حركة المرور عبر مضيق هرمز شبه متوقفة، مع تسجيل تحركات متقطعة فقط لسفن مرتبطة بإيران.

ولا تزال الجهود الرامية إلى إحياء المحادثات بين واشنطن وطهران عالقة عند عدة قضايا رئيسية، من بينها القدرات النووية لإيران والضربات الإسرائيلية على لبنان. وقال ترمب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن وقف إطلاق النار في لبنان تم تمديده لمدة ثلاثة أسابيع.

وكتب محللو بنك "غولدمان ساكس"، من بينهم دان سترويفن، في مذكرة بتاريخ 23 أبريل، أن إنتاج النفط في الخليج العربي سيستغرق "عدة أشهر" ليعود إلى مستوياته الطبيعية، بافتراض إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، وعدم وقوع ضربات جديدة. ويتوقع البنك تراجع الإنتاج بنحو 14.5 مليون برميل يومياً، أي أكثر من 50% خلال أبريل.

وقالت تشارو تشانانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في "ساكسو ماركتس" إن "النفط يرتفع أكثر بسبب صدمة الإمدادات الفعلية وليس فقط علاوة المخاطر الجيوسياسية". وأضافت: "قد تتراجع مخاطر الحرب بشكل هامشي، لكن مخاطر التدفقات لم تختفِ".