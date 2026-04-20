النفط يقفز 6% وسط مخاوف انهيار الهدنة في مضيق هرمز

ارتفعت أسعار النفط بنحو 6% عند التسوية اليوم، وسط حالة من الغموض بشأن محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، بعد اندلاع أعمال عنف في محيط مضيق هرمز.

قفزت العقود الآجلة لخام برنت لتصل إلى 95.48 دولار للبرميل، فيما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 89.61 دولار للبرميل.

تراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز

أظهرت بيانات الشحن أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز ظلت شبه متوقفة اليوم الاثنين، إذ لم تُسجل سوى 3 عمليات عبور خلال 12 ساعة.

وأشارت بيانات كبلر إلى أن أكثر من 20 سفينة عبرت المضيق يوم السبت الماضي محملة بالنفط وغاز البترول المسال والمعادن والأسمدة، وهو أعلى عدد من السفن يعبر هذا الممر المائي منذ الأول من مارس.

تراجع حاد سابق بفعل تهدئة مؤقتة

تراجع الخامان بنسبة 9% عند التسوية يوم الجمعة، ليسجلا أكبر انخفاض يومي منذ 18 أبريل، عقب إعلان إيران فتح مضيق هرمز أمام جميع السفن التجارية خلال فترة وقف إطلاق النار، مع تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن طهران وافقت على عدم إغلاق المضيق مجددًا.

تصعيد ميداني يهدد الهدنة

أعلنت الولايات المتحدة أمس الأحد احتجاز سفينة شحن إيرانية حاولت اختراق حصار تفرضه واشنطن على الموانئ الإيرانية، فيما توعدت طهران بالرد، ما عزز المخاوف من استئناف الأعمال القتالية.

وقال مدير قسم العقود الآجلة للطاقة في ميزوهو بوب يوجر، إن أجواء التفاؤل التي سادت يوم الجمعة "تبددت بالكامل"، في إشارة إلى سرعة تغير معنويات السوق.

وذكر مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز أن طهران تدرس المشاركة في محادثات السلام، دون اتخاذ قرار نهائي حتى الآن، ما يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق.

موقف أمريكي متحفظ بشأن الهدنة

قال ترمب ردًا على سؤال حول احتمال تمديد وقف إطلاق النار: "لا أعرف، ربما لا، ربما لن أمدده، لكن الحصار سيبقى"، في إشارة إلى استمرار الضغوط على إيران.