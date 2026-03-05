الأربعاء, 18 مارس 2026 | 29 رَمَضَان 1447
الطاقة

النفط يقفز 5% وسط مخاوف تعطل الإمدادات

«رويترز»
«رويترز» من هيوستن
الخميس 5 مارس 2026 23:52 |2 دقائق قراءة
قفزت أسعار النفط اليوم الخميس 5 % مواصلة مكاسبها مع تصاعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران التي عطلت الإمدادات وعمليات الشحن ما دفع عددا من كبار المنتجين إلى خفض الإنتاج.

وارتفع خام برنت 4.01 دولار أو 4.93 % إلى 85.41 دولار للبرميل عند التسوية، مسجلا مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي. وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 6.35 دولار أو 8.51 % إلى 81.01 دولار، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2024.

وقال جون كيلدوف، الشريك في شركة أجين كابيتال "لا توجد أي حركة في مضيق هرمز، لذا سترتفع الأسعار تدريجيا، ومع اضطرار الدول إلى إيقاف الإنتاج، فسوف نتأخر لفترة أطول لأنه ليس من الممكن استئناف الإنتاج بكامل طاقته، وستكون هذه مشكلة لبعض الوقت".

وقال محللو جيه.بي مورجان في مذكرة إن إمدادات النفط الخام من العراق والكويت قد تبدأ في الانقطاع في غضون أيام إذا ظل المضيق مغلقا، ما قد يؤدي إلى خفض 3.3 مليون برميل يوميا بحلول اليوم الثامن من الصراع.

ويمر عبر المضيق نحو خُمس تدفقات النفط العالمية.

وقال مسؤولون لرويترز إن العراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، خفض إنتاجه بنحو 1.5 مليون برميل يوميا بسبب نقص أماكن التخزين ووقف طريق حيوي للتصدير.

وأعلنت قطر، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في الخليج، حالة القوة القاهرة على صادرات الغاز أمس الأربعاء، فيما قالت مصادر إن العودة إلى مستويات الإنتاج الطبيعية ربما تستغرق شهرا على الأقل.

استمرار الهجمات على ناقلات النفط

استمرت الهجمات على ناقلات النفط اليوم الخميس في الخليج، إذ قالت شركة (سونانجول مارين سيرفيسز) إن بدن ناقلة النفط الخام (سونانجول ناميبي) التي ترفع علم جزر البهاما تعرض على الأرجح لثقب بعد أن أصابها انفجار أثناء رسوها قرب ميناء خور الزبير في العراق.

وأغلقت بعض مصافي النفط في الشرق الأوسط والصين والهند وحدات تكرير النفط الخام بسبب الصراع المحتدم في المنطقة.

وأظهرت بيانات تتبع للسفن من فورتيكسا وكبلر، استبعدت بعض الناقلات الأصغر، أن نحو 300 ناقلة نفط لا تزال عالقة في منطقة مضيق هرمز مع توقف حركة الملاحة تقريبا عقب اندلاع الحرب.

