ارتفعت أسعار النفط بما يتجاوز 2 % اليوم الجمعة بعد أن ألحق هجوم أوكراني بطائرات مسيرة أضرارا بمستودع نفط في ميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود.

خلال التعاملات، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.34 دولار أو 2.13 % إلى 64.35 دولار للبرميل فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.40 دولار أو 2.39 % إلى 60.09 دولار للبرميل.

وقالت قيادة العمليات في منطقة كراسنودار على تطبيق تيليجرام إن شظايا طائرات مسيرة أصابت شققا سكنية ومستودع نفط في مجمع لإعادة الشحن بالإضافة إلى منشآت ساحلية.

واستقر الخامان عند التسوية أمس الخميس إذ بددت المخاوف بشأن عقوبات وشيكة على النفط الروسي القلق حيال وفرة المعروض العالمي، وهو ما دفع الأسعار إلى الانخفاض بأكثر من دولارين للبرميل في الجلسة السابقة.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركتي النفط الروسيتين لوك أويل وروسنفت ضمن ضغوط لدفع الكرملين إلى إجراء محادثات سلام حول أوكرانيا. وتحظر العقوبات التعاملات مع الشركتين بعد 21 نوفمبر.

وقال بنك جيه.بي مورجان أمس الخميس إن نحو 1.4 مليون برميل يوميا من النفط الروسي، أو ما يقرب من ثلث إمكانات التصدير البحري، يضاف إلى النفط العالق في الناقلات مع تباطؤ التفريغ بسبب العقوبات الأمريكية على روسنفت ولوك أويل.

وأضاف البنك أن تفريغ الشحنات سيصبح أكثر صعوبة بعد 21 نوفمبر تشرين الثاني.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بأكبر من المتوقع في الأسبوع الماضي، في حين انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير بأقل من المتوقع.

وأوضحت أن مخزونات النفط زادت 6.4 مليون برميل إلى 427.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من نوفمبر، مقارنة بتوقعات في استطلاع لرويترز بزيادة 1.96 مليون برميل.