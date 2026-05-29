النفط يغلق متراجعا 2% مع ترقب الأسواق اتفاقا بين أمريكا وإيران

انخفضت العقود الآجلة للنفط 2 % اليوم الجمعة لتسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ أبريل، بعد تقارير عن توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق على تمديد محتمل لوقف إطلاق النار.

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو عند التسوية 92.05 دولار للبرميل، متراجعة 1.66 دولار، أو 1.8 %. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.54 دولار أو 1.7 % عند التسوية إلى 87.36 دولار للبرميل.

وقال جون كيلدوف، الشريك في شركة أجين كابيتال، "من الواضح أن السوق تعتقد أن وقف إطلاق النار سيكون سهلا للغاية وأن الأمر انتهى تماما".

وشهدت الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران، والمستمرة منذ ثلاثة أشهر، أحاديث متكررة عن قرب انتهاء الصراع، ما سيقود إلى فتح مضيق هرمز الحيوي، الذي يُستخدم لعبور خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية. ورغم تلميح كلا الجانبين إلى قرب التوصل إلى اتفاق، فإن وصفهما للاتفاق ظل متباينا إلى حد ما.

وهوى سعر خام برنت بنحو 11 % هذا الأسبوع، وهو أكبر انخفاض أسبوعي له في 7 أسابيع. وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 9 %، مسجلا أكبر خسارة أسبوعية له في 6 أسابيع. وسجل كلا المؤشرين أدنى سعر لهما منذ منتصف أبريل.

وذكرت مصادر لرويترز أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا أمس الخميس إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار ورفع القيود المفروضة على الملاحة عبر مضيق هرمز.

ولا يزال حجم حركة المرور عبر المضيق يمثل جزءا ضئيلا من مستواه قبل الحرب. وقال محللون في آي.إن.جي إن إعادة فتح المضيق ستمنح دفعة فورية لسوق النفط، لكن التعافي لا يزال غير مؤكد.

وسجلت اليابان، التي تعتمد بشدة على استيراد نفط الشرق الأوسط، انخفاضا 66 % في واردات النفط الخام الشهر الماضي مقارنة بشهر أبريل 2025.

ورفع كومرتس بنك توقعاته لسعر خام برنت إلى 90 دولارا للبرميل بحلول نهاية سبتمبر و85 دولارا بحلول نهاية العام، وذلك بناء على افتراض بقاء مضيق هرمز مغلقا أمام حركة الملاحة العادية لمدة شهرين آخرين.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الخميس إن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير الأمريكية انخفضت الأسبوع الماضي مع ارتفاع الطلب من المصافي والمستهلكين وتراجع التصدير 1.16 مليون برميل يوميا إلى 4.4 مليون برميل يوميا.