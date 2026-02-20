النفط يغلق عند قمة 6 أشهر بفعل مخاوف من صراع أمريكي - إيراني

ارتفعت أسعار النفط بنحو 2 % عند التسوية يوم الخميس مع تفاقم مخاوف المتعاملين إزاء احتمال نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وإيران مع تكثيف البلدين لأنشطتهما العسكرية في الشرق الأوسط.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.31 دولار بما يعادل 1.9 % إلى 71.66 دولار للبرميل عند التسوية، وتقدم خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.24 دولار أو 1.9 % إلى 66.43 دولار للبرميل.

ويحوم خام برنت قرب أعلى مستوياته منذ أغسطس، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط أعلى مستوياته في 6 أشهر، وذلك بعد ارتفاعهما بأكثر من 4 بالمئة الأربعاء.

وقال آندرو ليبو رئيس ليبو أويل أسوسيتس للاستشارات إن أسعار النفط تلقت دعما من "التوتر الجيوسياسي والقلق من مهاجمة الولايات المتحدة (إيران) في المستقبل القريب.. ستشهد السوق مزيدا من الارتفاع تحسبا لحدوث شيء".

وانخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية 9 ملايين برميل، مع ارتفاع الصادرات ومعدل استهلاك المصافي على عكس التوقعات في استطلاع أجرته رويترز بأن مخزونات الخام سترتفع 2.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 فبراير. وانخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير مع ارتفاع الطلب.