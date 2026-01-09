الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الطاقة

النفط يصعد 3% وسط مخاوف إزاء الإمدادات من روسيا والعراق وإيران

«رويترز»
«رويترز» من نيويورك
الجمعة 9 يناير 2026 0:1 |1 دقائق قراءة
 ارتفعت أسعار النفط أكثر من 3 % عند التسوية يوم الخميس، مع تقييم المستثمرين التطورات في فنزويلا ومخاوف إزاء الإمدادات من روسيا والعراق وإيران.

العقود الآجلة لخام برنت قفقزت 2.03 دولار بما يعادل 3.39% إلى 61.99 دولار للبرميل.

في حين ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 1.77 دولار بما يعادل 3.16 % لتبلغ عند التسوية 57.76 دولار للبرميل.

وبعد القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في غارة عسكرية يوم السبت على العاصمة كراكاس، تكثف الولايات المتحدة حصارها للسفن الخاضعة للعقوبات والمتجهة من الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية وإليها.

ورد ‌في إشعار من شركة لويدز ‌ليست ⁠إنتيليجينس ​ومصدر ‌أمني بحري آخر اليوم إن ناقلة نفط متجهة إلى روسيا تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة في البحر الأسود، ما دفعها إلى طلب مساعدة خفر السواحل التركي وتحويل مسارها.

وفي العراق، وافق مجلس الوزراء العراقي على خطط لتأميم العمليات في حقل نفط غرب القرنة 2، أحد أكبر الحقول في العالم، إذ تتطلع الحكومة إلى تجنب ​الاضطرابات الناجمة عن العقوبات الأمريكية المفروضة على شركة لوك أويل الروسية.

