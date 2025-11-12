الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% عند التسوية اليوم، مدعومةً بتداعيات العقوبات الأمريكية الأخيرة على قطاع النفط الروسي، وبالتفاؤل حيال احتمال انتهاء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، فيما كبحت مخاوف تخمة المعروض المكاسب.

صعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.10 دولار أو 1.72% لتغلق عند 65.16 دولارًا للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 91 سنتًا أو 1.51% إلى 61.04 دولارًا للبرميل.

ولا يزال المستثمرون يقيمون آثار العقوبات الأمريكية على روسيا، وتأثيرها المحتمل على تدفقات النفط الخام والمكرر في الأسواق العالمية.

تداعيات العقوبات تطال “لوك أويل” وتهز الإمدادات الروسية

ذكرت مصادر لوكالة رويترز أن شركة لوك أويل الروسية أعلنت حالة القوة القاهرة في أحد الحقول النفطية التي تديرها في العراق، في أكبر انعكاس حتى الآن للعقوبات الأمريكية المفروضة الشهر الماضي.

وقال المحلل تاماس فارجا من شركة بي.في.إم إن القيود على تصدير الوقود الروسي تدعم الأسعار رغم وفرة المعروض، موضحًا أن “العقوبات الجديدة أثرت على كبار المنتجين والمصدرين الروس، ما أدى إلى تحرك أسعار المنتجات المكررة مثل الديزل والبنزين في اتجاه مغاير لأسعار النفط الخام”.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر في أربع مصافٍ هندية أن السعودية والعراق والكويت تعتزم رفع إمداداتها النفطية إلى الهند في ديسمبر، مع سعي شركات التكرير الهندية لتعويض النقص في الإمدادات الروسية.

إنهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي يرفع توقعات زيادة الطلب

حصلت الأسعار على دعم إضافي من التفاؤل بشأن انتهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة بعد أن صادق مجلس الشيوخ على تسوية لإعادة التمويل الاتحادي، إذ قال المحلل فيل فلين من “برايس فيوتشرز جروب” إن “التفاؤل حيال إنهاء الإغلاق الحكومي يرفع من توقعات زيادة الطلب على الطاقة”.