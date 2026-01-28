النفط يسجل قفزة قوية بدعم تعطل الإنتاج الأمريكي والتوترات الجيوسياسية





ارتفعت أسعار النفط بنحو 3% عند التسوية، مدفوعة بتأثر إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة جراء عاصفة شتوية قوية، أدت إلى توقف الصادرات من ساحل الخليج الأمريكي خلال مطلع الأسبوع، إلى جانب استمرار المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

صعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.98 دولار، أو ما يعادل 3.02%، لتسجل 67.57 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.76 دولار، بنسبة 2.9%، ليبلغ 62.39 دولار للبرميل.

عاصفة شتوية تقلص الإنتاج الأمريكي بنسبة تصل إلى 15%

في الولايات المتحدة، أشارت تقديرات محللين ومتعاملين إلى تراجع الإنتاج بما يصل إلى مليوني برميل يوميًا، أي نحو 15% من إجمالي الإنتاج، خلال بداية الأسبوع، نتيجة العاصفة الشتوية التي اجتاحت البلاد وأثرت في البنية التحتية للطاقة وشبكات الكهرباء.

وقال فواد رزق زادة، محلل السوق لدى سيتي إندكس، إن الطقس القاسي عزز العقود الآجلة للخام، مع ميل المخاطر قصيرة الأجل إلى الاتجاه الصعودي بسبب المخاوف من تعطل الإمدادات.

من جهته، قال تاماس فارجا، محلل سوق النفط لدى بي.في.إم للوساطة، إن الطقس البارد في الولايات المتحدة قد يؤدي إلى انخفاضات كبيرة في مخزونات النفط خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ولا سيما في حال استمرار الظروف الجوية القاسية.

وأفادت خدمة فورتيكسا لتتبع السفن بانخفاض صادرات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال من موانئ ساحل الخليج الأمريكي إلى الصفر يوم الأحد، في ظل الطقس شديد البرودة.

وقالت سامانثا سانتا ماريا-هارتكه، رئيسة قسم تحليل الأسواق لدى فورتيكسا، إن الصادرات انتعشت يوم الاثنين، مع تدفقات تجاوزت المعايير الموسمية بعد إعادة فتح الموانئ.

تعافٍ بطيء لإنتاج حقل تينجيز في كازاخستان

في سياق متصل، قال مصدران مطلعان إن من المرجح أن يستعيد حقل تينجيز، أكبر حقول النفط في كازاخستان، أقل من نصف قدرته الإنتاجية الطبيعية بحلول السابع من فبراير، بسبب تعافٍ بطيء عقب حريق وانقطاع في التيار الكهربائي.

وذكر جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى يو.بي.إس، أن تعافي إنتاج الحقل يسير بوتيرة أبطأ من المتوقع، ما يبقي سوق النفط في حالة شح نسبي، مشيرًا إلى أن تراجع الدولار يقدم دعمًا إضافيًا للأسعار.

وأعلنت شركة سي.بي.سي، المشغلة لخط أنابيب التصدير الرئيسي في كازاخستان، عودة محطتها على ساحل البحر الأسود في روسيا إلى طاقتها الكاملة، عقب الانتهاء من أعمال الصيانة في إحدى نقاط الإرساء الثلاث.

تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يدعم الأسعار

في غضون ذلك، قال مسؤولان أمريكيان إن حاملة طائرات أمريكية وسفنًا حربية داعمة وصلت إلى الشرق الأوسط، في خطوة تعزز القدرات المتاحة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب للدفاع عن القوات الأمريكية أو تنفيذ عمل عسكري محتمل ضد إيران.

وأشار رزق زادة من سيتي إندكس إلى أن تصريحات ترمب الأخيرة حول امتلاك الولايات المتحدة “أسطولًا” متجهًا نحو إيران رفعت منسوب التوتر الجيوسياسي، ما أبقى أسعار النفط مدعومة على المدى القريب.