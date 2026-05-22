النفط يرتفع وسط شكوك في إحراز تقدم بمحادثات أمريكا وإيران

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة وسط مخاوف المستثمرين من عدم توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام يسمح بعودة حركة الملاحة البحرية إلى طبيعتها في مضيق هرمز.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية إلى 103.54 دولار للبرميل، بزيادة 96 سنتا، أو 0.94 %. وأغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 96.60 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 25 سنتا، أو 0.26 % عند التسوية. وكان كلا الخامين قد ارتفعا بأكثر من 3 % في وقت سابق من الجلسة.

وعلى أساس أسبوعي، هوى سعر خام برنت 5.48 %، وخام غرب تكساس الوسيط 8.37 %، مع تقلبات في الأسعار نتيجة لتغير التوقعات بشأن التوصل إلى اتفاق سلام بين إيران والولايات المتحدة.

وقال فيل فلين، كبير المحللين في مجموعة برايس فيوتشرز "لدينا الكثير من الأخبار المتداولة، ومن الصعب مواكبتها. الأنباء المتداولة الآن هي أن إيران ستسلم اليورانيوم مقابل رفع العقوبات. لكن الأخبار تتغير باستمرار".

بينما ذكر تاماس فارجا المحلل لدى (بي.في.إم أويل أسوشيتس) أن مخزونات النفط العالمية تتناقص بوتيرة مقلقة مع تباطؤ تدفق النفط عبر مضيق هرمز بشدة.

وأضاف "التفاؤل بشأن هدنة وشيكة نسبيا، والتصريحات المتشائمة كلما اقترب سعر خام برنت من 110 دولارات، يحولان دون ارتفاع أسعار النفط بشكل أكبر".