الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأربعاء, 14 يناير 2026 | 25 رَجَب 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين8.06
(-0.49%) -0.04
مجموعة تداول السعودية القابضة148.7
(5.24%) 7.40
الشركة التعاونية للتأمين119.3
(4.28%) 4.90
شركة الخدمات التجارية العربية126
(5.26%) 6.30
شركة دراية المالية5.07
(-1.36%) -0.07
شركة اليمامة للحديد والصلب36.06
(-0.22%) -0.08
البنك العربي الوطني21.44
(1.08%) 0.23
شركة موبي الصناعية11
(-1.79%) -0.20
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة29.34
(-2.20%) -0.66
شركة إتحاد مصانع الأسلاك19.42
(-0.41%) -0.08
بنك البلاد24.95
(-0.52%) -0.13
شركة أملاك العالمية للتمويل11.25
(1.63%) 0.18
شركة المنجم للأغذية52.95
(0.86%) 0.45
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.25
(1.49%) 0.18
الشركة السعودية للصناعات الأساسية55
(0.09%) 0.05
شركة سابك للمغذيات الزراعية113.9
(-0.70%) -0.80
شركة الحمادي القابضة27.48
(0.51%) 0.14
شركة الوطنية للتأمين13.25
(1.45%) 0.19
أرامكو السعودية24.92
(2.72%) 0.66
شركة الأميانت العربية السعودية16.44
(-0.42%) -0.07
البنك الأهلي السعودي42
(2.69%) 1.10
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات27.92
(-0.14%) -0.04
الطاقة

النفط يرتفع مع تزايد المخاوف إزاء مستقبل إمدادات فنزويلا وإيران

«رويترز»
«رويترز»
الجمعة 9 يناير 2026 8:53 |1 دقائق قراءة
تابع آخر الأخبار على واتساب
النفط يرتفع مع تزايد المخاوف إزاء مستقبل إمدادات فنزويلا وإيرانيتجه خام برنت للارتفاع 2.7 % خلال الأسبوع. "رويترز"

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة لليوم الثاني على التوالي وتتجه لتسجيل ثالث مكاسبها الأسبوعية وسط حالة ​من القلق بشأن مستقبل الإمدادات من فنزويلا وتزايد المخاوف من إمكانية تأثر الإنتاج الإيراني بالاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا أو 0.71 % إلى 62.43 دولار للبرميل خلال التعاملات، ‌وصعد خام غرب تكساس ‌الوسيط الأمريكي 39 ‌سنتا ⁠أو ​0.‌68 % إلى 58.15 دولار.

وقفز الخامان القياسيان بأكثر من 3 % أمس الخميس، بعد يومين متتاليين من الانخفاضات. ويتجه خام برنت للارتفاع 2.7 % خلال الأسبوع ويمضي خام غرب تكساس الوسيط نحو صعود ⁠بواقع 1.4 % خلال الأسبوع.

وارتفعت الأسعار في أعقاب ‌إلقاء إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ‍القبض على الرئيس ‍الفنزويلي نيكولاس مادورو قبل أيام وتصريحه بأن ‍الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع النفط في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية. وتصاعدت المخاوف من اضطراب الإمدادات في ظل الاحتجاجات التي تشهدها ​إيران المنتج الرئيسي في الشرق الأوسط وكذلك تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على صادرات ⁠النفط الروسية.

وقالت شركة هايتونج فيوتشرز في تقرير اليوم الجمعة إن أسعار النفط ارتفعت بعد عدة أيام من التراجع وصححت بطريقة أو بأخرى التجاهل السابق للمخاطر الجيوسياسية.

وأشارت في الوقت نفسه إلى أن المخزونات العالمية تواصل الارتفاع ولا تزال زيادة الإمدادات هي المحرك الرئيسي الذي قد يحد من المكاسب.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية