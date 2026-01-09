النفط يرتفع مع تزايد المخاوف إزاء مستقبل إمدادات فنزويلا وإيران

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة لليوم الثاني على التوالي وتتجه لتسجيل ثالث مكاسبها الأسبوعية وسط حالة ​من القلق بشأن مستقبل الإمدادات من فنزويلا وتزايد المخاوف من إمكانية تأثر الإنتاج الإيراني بالاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا أو 0.71 % إلى 62.43 دولار للبرميل خلال التعاملات، ‌وصعد خام غرب تكساس ‌الوسيط الأمريكي 39 ‌سنتا ⁠أو ​0.‌68 % إلى 58.15 دولار.

وقفز الخامان القياسيان بأكثر من 3 % أمس الخميس، بعد يومين متتاليين من الانخفاضات. ويتجه خام برنت للارتفاع 2.7 % خلال الأسبوع ويمضي خام غرب تكساس الوسيط نحو صعود ⁠بواقع 1.4 % خلال الأسبوع.

وارتفعت الأسعار في أعقاب ‌إلقاء إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ‍القبض على الرئيس ‍الفنزويلي نيكولاس مادورو قبل أيام وتصريحه بأن ‍الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع النفط في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية. وتصاعدت المخاوف من اضطراب الإمدادات في ظل الاحتجاجات التي تشهدها ​إيران المنتج الرئيسي في الشرق الأوسط وكذلك تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على صادرات ⁠النفط الروسية.

وقالت شركة هايتونج فيوتشرز في تقرير اليوم الجمعة إن أسعار النفط ارتفعت بعد عدة أيام من التراجع وصححت بطريقة أو بأخرى التجاهل السابق للمخاطر الجيوسياسية.

وأشارت في الوقت نفسه إلى أن المخزونات العالمية تواصل الارتفاع ولا تزال زيادة الإمدادات هي المحرك الرئيسي الذي قد يحد من المكاسب.